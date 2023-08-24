Bir sonraki kasırga erkek hadi bakalım!

Meksika'da bir can aldıktan sonra Amerika'ya ilerleyen Hillary Kasırgası, 84 yıl sonra Güney California'yı vuran ilk tropikal fırtınaymış.

Sabah haberlerinde bu kasırganın yarattığı tahribatı izlerken yine bir kasırga ve yine bir kadın ismi diye geçirdim aklımdan. Neden bu şiddetli doğa olaylarına hep kadın ismi (Irene, Katrina, Sandy... gibi) veriyorlar ki diye araştırınca karışıma meteorologların verdiği yanıt çıktı. "Çünkü tahmin edilmeleri, keşfedilmeleri zor; ne zaman ve ne kadar zarar verecekleri belli değil" Koskoca bilim insanlarının yaptığı açıklamaya bak hele!

Ben de şöyle yanıt vereyim o zaman:

Doğa anayı kızdırırsan başına geleceklerden de sen sorumlusun!

TAMAMEN FONETİK!

Sandığımız gibi olmayan bu süreç şu şekilde gelişmiş... Aslında kasırgalar 1950'lere kadar isimlendirilmiyormuş.

Bu yüzden de meteorologlar ve medya aynı anda birden fazla şiddetli hava olayını takip etmekte zorlanıyormuş.Bu arada Amerika dışında 1950'lerden önce kasırgalara kadın ismi verme geleneği yaygınmış. Örneğin İkinci Dünya savaşından önce Avustralya'da meteorologlar kasırgalara sevgililerinin isimlerini veriyormuş. 1953'te ABD'nin tamamen kadın isimleri kullanmaya başlamasıyla kasırgalara kadın ismi verme geleneği tamamen pekişmiş. ABD yetkilileri, kasırgayla fonetik olarak daha iyi uyuşacağını düşündükleri kadın isimlerinin bir listesini yaparak onları kullanmaya başlamış. Bu durum 25 yıl bu şekilde devam etmiş.

6 YILLIK LİSTE HAZIR

Feminist grupların artan itirazları sonucu 1978 yılında listeye erkek isimleri de eklenmiş. Yani bu kasırgaların isimleri, kasırga yaklaşırken değil, çok önceden hazırlanmış listelerden sırası gelince verilen isimler. Bu listelere göre 6 yıl içinde gerçekleşecek kasırgaların ismi şimdiden belliymiş. Bu arada Kuzeydoğu Pasifik'te Hillary'den sonra gelecek kasırganın adı:

Irwin... Yani erkek ismi. Hadi bakalım bu kasırganın nereye ne kadar zarar vereceği tahmin edilebilir olacak mı göreceğiz. Gelecek kasırga isimlerini merak ediyorsanız www.nhc.noaa.gov sitesine bakabilirsiniz.