Devlet daha ne yapsın!

Dolandırıcılar, tacizciler, istismarcılar...

Sosyal medya, bu tür insanların arayıp da bulamadığı bir alanmış meğer. Hani teknolojiyi suçlayıp duruyoruz ya... Teknolojinin fiziksel olarak bir miktar zararı olsa da asıl zararlılar o teknolojiyi çıkarları için kullanan insanlar. Teknoloji yokken de bu tip toplum zararlısı insanlar vardı ama evinizde otururken onlarla karşılaşmanız imkansızdı. Şimdi ise çocuğunuz odasında otururken, elinde internet bağlantısı olan bir cihaz varsa en büyük endişemiz bu kötülüklerin de o odada olabilmesi ihtimali.

KINIYOR, LANETLİYORUZ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Hatta TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtti.

Yayman, "TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze çocuklarımıza kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz birtakım yayınları, birtakım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz.

Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok'un Türkiye ve Avrasya temsilcisi Emir Gelen'i davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak" dedi.

TORBA YASA HAZIRLIĞI

Yayman konuyla ilgili devam eden bir torba yasa hazırlığı olduğundan da bahsetti. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok ciddi adımlar atılacağını söyleyen Yayman, "TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması, bunlara bağış yapılması zaten meselenin vahametini ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

LİSANS İPTALİNE KADAR GİDER

Pek çok yaptırımın yolda olduğunu söyleyen Yayman, "Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz, bunu kamuoyuna açıklamak isterim" dedi... E devlet daha ne yapsın? Hem fenomen adı altındaki dolandırıcılara hem de bunu yayınlayan mecralara sıkı denetim getiriyor.

Peki bu, bizim içimizi rahatlattı mı?

Tabii ki hayır. Bir şekilde yine masum çocuklarımıza ulaşmanın yolunu bulacaklardır.

Bu noktada iş biz ailelere düşüyor.

Haydi pamuk eller taşın altına!