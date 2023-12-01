Kronik olarak öfkeli misiniz?

Öfke; sevinç, üzüntü, keder, mutluluk kadar insani bir duygu. Uzmanlar da bu konuda hemfikir. Ancak aşırı uçlarda yaşandığında yıkıcı olabiliyor. Diğer duygulardan önemli bir farkı da öfkemizi kontrol edemediğimizde sadece kendimize değil başka birine de zarar verme ihtimalimizin olması. Öfkelendiğimizde bedenimiz de bazı tepkiler veriyor. Mesela seviyesi arttıkça kan basıncı yükseliyor, aşırı gergin bir ruh haline nefes alıp vermede düzensizlik, kalp atışlarında hızlanma, adrenalin seviyesinde belirgin yükselme gibi belirtiler ekleniyor. Sabırsızlık, kişilerle iletişim kuramama, bir eşyaya vurma ya da kişiye şiddet uygulama, diğer insanlara sözlü saldırı gibi belirtiler ise öfkenin davranışsal belirtileri...

PAYLAŞMADAN YOK OLMAZ

Öfkeyi tümüyle ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak bu duygunun etkisi altında yapılan davranışları kontrol edebilmek, bireyin ve toplumun sağlığı açısından oldukça önemli. O halde Uzman Klinik Psikolog Karaçiçek'in öfke kontrolü sağlayacak ipuçlarına hep birlikte bakalım... Karaçiçek, "Öfke duygusunun yok edilemeyeceğini unutmadan öfkenizin seyrini tanıyın. Bedeninizden gelen sinyalleri dinleyin. Olayın gelişimini, süreçleri ve alınan tepkileri anlamaya çalışın. Öfke paylaşılmadan yok olmaz. Bu nedenle duygu ve düşüncelerinizi net ifade edin. Karşınızdakine söz hakkı tanıyın ve dikkatinizi onun yanıtlarına odaklayın. İşin içinden çıkamıyorsanız konuşmayı başka bir zamana erteleyin. Öfkenizi kontrol edemiyorsanız, öfke doğuran ortam ve durumdan uzaklaşın. Karakteriniz ne olursa olsun bir başkasına zarar verme hakkınız olmadığını aklınızdan çıkartmayın" demiş... Atalarımız ise bir cümlede özetlemiş öfkeyi: Keskin sirke küpüne zarar... Aman ha!