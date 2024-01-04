Ev hanımları da emekli olsun mu?

Ev hanımlarının emeklilik hakkı sosyal medyada şu cümleyle tartışmaya açılmış. "25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olacak"... Söylem zaten yanlış. Yanlış değil aslında bilerek, kışkırtmak için yazılmış. Bunu gören çalışan kadınlar hemen savunmaya geçmiş haklı olarak!

Amma velakin bir sakin! Öncelikle emekliliğin şartı çalışmak değil prim ödemektir. Sigortalı bir işte çalışmazsanız ve emeklilik priminiz ödenmezse istediğin kadar çalış, emekli olamazsın. Bu yüzden aslında emekli olmak için ne iş yaptığın değil prim ödemiş olman önemlidir. Dolayısıyla "Sen daha çok çalıştın ben daha çok yoruldum" gibi saçma bir tartışmaya girmeye hiç gerek yok hanımlar. Bu tür oyunlara gelip birbirimizin kuyusunu kazmak yerine haklarımızı nasıl kazanabiliriz noktasında birleşmeliyiz.



PRİM VE YAŞ ŞARTI

Hiç çalışmayan ev hanımları isteğe bağlı sigorta primlerini ödeyerek emekli olabilirler. Fakat bu yöntemle emekli olabilmeleri için şu şartları yerine getirmeleri gerekir:

İsteğe bağlı sigorta kapsamından yararlanmak için gün sayısını doldurmak gerekir. Çalışmayan ev hanımları sigortaya başvurdukları tarihten itibaren 25 yıl boyunca SGK prim ödemesi yapması şarttır. Ev hanımlarına emeklilik toplu ödeme kapsamında, primler toplu şekilde ödense bile 25 yıllık hizmet süresini kısaltamaz. Diğer önemli şart ise 25 yıllık prim ödeme süresi dolduktan sonra 58 yaş şartıdır.

Yani 30 yaşında isteğe bağlı sigortaya başvuran bir ev hanımı 25 yıl sonunda primini öderse 55 yaşında emekli olmaya hak kazanamaz. Dolayısıyla 58 yaşını beklemesi gerekir. İsteğe bağlı sigorta kolu kapsamında ev hanımlarına yönelik birtakım kolay düzenlemeler yapılmıştır. 25 yıl hizmet süresi ile 9 bin gün primi ödemek yerine 15 yıl yani 5400 gün prim ödeyip 61 yaşında emekli olunabilir. Bu iki seçenekten kişi hangisini tamamlıyorsa onu seçebilir. Bununla birlikte, çalışmayan ev hanımları isteğe bağlı sigorta girişini yaptırdıktan sonra çalışmak için bir engeli bulunmaz. Sadece isteğe bağlı sigortaya başvuru sırasında çalışmıyor olması şartı aranır. Örnek verecek olursak; emekli olmadan önce ev hanımının 3,5 yıl sigortalı olarak çalışıldığını farz edersek o zaman ödemesi gereken prim tutarı da buna göre hesaplanır ve 20 yıla düşer, bu da 7200 güne tekabül eder. Ev hanımı emekli olduktan sonra başvuru işlemlerini yapar ve emekli maaşı bağlanır.

Konu tatlıya bağlandıysa birbirimizi tekrar sevmeye başlayabilir miyiz?

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