Festival gibisin katılmak istiyorum

Pek çok kişinin bildiği üzere gazetemizin spor müdürü Halil Fincan aynı zamanda bir yazar... Öykülerden oluşan yetişkinler için bir kitaptan sonra son dönemde çoğunlukla çocuk kitapları yazıyor. Çok da güzel yazıyor.

Bizim çocuklar da ona ve yarattığı karakterlere bayılıyor. Hatta bazı kitapların devamını yazması için baskı yapıyorlar.

Halil ile zaman zaman sohbet ediyoruz.

Yazmak, kitaplar ve hatta eski kitap fuarlarının neşesinin kalmayışından laflıyoruz.

Ancak geçen hafta Halil bir müjdeyle geldi yanıma... Bu yıl kitap fuarı Kültürpark'a geri dönüyor dedi. Ben çok sevindim bu habere, çünkü buradayken çocuklarla gidip kitaplar arasında kaybolacak vakit yaratabiliyorduk kendimize.



YAZARLARLA BULUŞMA

Etkinlik, Fuar İzmir'e taşındığından beri maalesef bu zevkten mahrumduk. Çünkü çocuklar 5 gün okulda, bense 6 gün işte olduğum için imkansızdı gitmemiz. Onlar okulla gitse bile grup halinde hızlandırılmış bir turdan öteye geçmeyen ziyaretlerden çok keyif almadılar. Bu yüzden de kitap alışverişlerimizi ya sanal ya da alışveriş merkezlerindeki kitapçılardan yapıyorduk.

Tabii ki aynı şey değil. Fuarların en büyük özelliği yazarlarla buluşma.

Severek okuduğunuz kitapların yazarlarıyla konuşmak. Yazarları canlı canlı görmek özellikle çocuklar için önemli.



LİSTE YAPMAYA BAŞLAYIN

Yazarlar için de tatsızdı Fuar İzmir'deki etkinlik. Çünkü uzak olduğu için bomboş geçiyormuş söyleşiler ve imza günleri.

Adı kitap fuarı olsa da aslında bir fuar organizasyonundan çok festivaldir kitap fuarları. Tüm bu anlattığım sebeplerden dolayı. Bu yüzden de bence firmalar için çok işlevsel olsa da kitapseverler için çok uzak olan yeni fuar alanında yapılması anlamsızdı. Aldığım haberin ardından fuar organizasyonunu yapan firmayı aradım ve bu yıl iki kitap fuarı yapılacağını öğrendim. Biri 26 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında yine Fuar İzmir'de, diğeri ise 19-28 Nisan arasında Kültürpark'ta yapılacakmış. Hem de açık havada...

Aklın yolu bir işte. Nisan ayı için listenizi şimdiden yapmaya başlayın. Tam bir festival havasında olacak bu yılki fuar...

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