Huzurevinde partilemece

Kültürü oluşturan en temel unsurların başında yazılı olmayan kurallar yani gelenek-görenek, örf ve adetler bulunuyor. Özellikle bayramlar, kutlamalar, cenazeler, büyük ve küçüklere davranış şekilleri, saygıyı oluşturan unsurlar nesilden nesle aktarılan bu yazısız kurallarla devam ediyor. Son zamanlarda dijitalleşme, gelişen teknoloji ve iletişim çağının gtirdikleri derken gençlerin geleneklerden koptuğunu düşünebilirsiniz.

YAŞLILARA BAKIM KONUSU!

Ben öyle düşünüyordum ancak 2 bin 384 kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmanın sonucu farklı bir şey söylüyor. 'Türk toplumundaki gelenek algısı' araştırmasına göre gençler yüzde 91,5 ile örf ve adetleri en çok önemseyen yaş grubu arasında yer alıyor. Araştırma sonuçlarına göre erkekler kadınlara göre daha fazla oranda geleneksel değerlere bağlı olduklarını ifade ediyorlar. Yaş dağılımlarına bakıldığında, kendisini az veya çok geleneklere bağlı olduğunu söyleyenlerde en yüksek oran yüzde 97,6 ile 18-34 yaş aralığındaki katılımcılara ait. Türkiye'de yaşlılara bakım konusu da en büyük tabular arasındaydı aslında. Eskiden böyle bir sorunun sorulması bile söz konusu değildi. Hala da anne babasını huzurevine gönderenlerle ilgili önyargılar var. Ama artık biz biliyoruz ki hayatımızın son dönemi orada geçecek. Çünkü huzurevi fikri gençler arasında giderek artıyor. Yani çocuklarının yanında kalacak son nesil bizim anne babalarımız olabilir. Ben şahsen kendimi huzurevinde hayal edebiliyorum. Çünkü ben de çocuklarımın yanında sığıntı gibi yaşamak istemem diye düşünüyorum. Geçen gün gittim, fena fikir değil aslında. Hemşiren var, yemeğin yapılıyor, temizliğin yapılıyor, otel gibi... Aslında bizim neslin sonu aynı olacağı için arkadaşlarla aynı huzurevine yerleşmek eğlenceli bile olabilir. Odada hemşireden gizli parti verme fikri çık aklımdan!