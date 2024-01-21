Devletten ömür törpüsü desteği

Gazetemizin özellikle çalışma ekonomisi alanındaki yazılarıyla tanınan yazarı Faruk Erdem geçtiğimiz gün "Çalışma hayatında 5 büyük reform" başlıklı bir yazı kaleme almış. 2023 yılında açıklanan Ak Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli program kapsamında hayata geçirilecek reformları çok güzel açıklamış. Benim söyleyeceklerim ise sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma uygulamasıyla ilgili...

Uygulamaya göre anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak. Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak. Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek.

Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek.

TEK MOTİVASYON SEVGİ

Annem çocukken bize "ömür törpüsü" derdi ne demek olduğunu anlamazdım.

Allah eksikliklerini, acılarını göstermesin ama annelik güzel olduğu kadar hatta belki de daha fazla yıpratıcı bir meslekmiş! Şimdi anlıyorum. Çalışan ya da değil, anneliği layıkıyla yapmaya çalışıyorsanız gerçekten çok yıpranıyorsunuz. Motivasyonunuz ise sadece sevgi... Eskiden aileler, yaşlanınca onlara baksın diye çocuk yaparmış. Öyle de gelmiş bu zamana kadar ama artık devir değişti. Bu yüzden yıpranma ve geleceğe yatırım konusunda devletin bu desteği çok çok önemli. Nüfusun giderek yaşlandığını da hesaba katarsak sosyal devletin önemi daha çok ortaya çıkıyor. Hatta artık sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaşlı nüfus hızla artıyor. Öyle ki Davos'ta bile emeklilik ve sosyal güvence planları konuşuluyor.