Teknolojiye ruh katıyoruz

Bir düşünün gergin olduğunuz anlarda, korkunca ya da sevginizi karşı tarafa hissettirmek istediğinizde ne yaparsınız?

Cevap elini tutarsınız...

Mesela aklıma ilk gelen şey, uçak kalkarken ve inerken yanımda biri varsa mutlaka elini tuttuğum oldu. Gerginliğimi hemen alıveriyor eller...

Dokunma duyumuzun en önemli organı ellerin iyileştirici gücü bilim insanlarınca da ispatlanmış.

Bu konuda pek çok araştırma yapılmış. Araştırmaların çoğu ellerin stres, aşk, korku gibi duygular üzerindeki etkisi üzerine.

Fakat bir tanesi çok ilginç geldi.

124 çiftin gözlemlendiği bir çalışmada, taraflardan birinin gözleri bağlanarak diğerinden sadece dokunarak bir duyguyu diğerine iletmesi istenmiş. Katılımcılar diğer kişiyi duymadan ya da görmeden minnettarlık, iğrenme, mutluluk ve korku gibi duyguları tanımış. Yani ellerin şifalı olduğu, duygulara iyi geldiği, kişiyi sakinleştirdiği bilim tarafından da kabul görüyor.

EL TUTMA HİSSİ VERİYOR

Yabancı bilim insanları el ele tutuşmanın perde arkasındaki gerçeği araştırırken Türk mühendis ve sağlık uzmanları ise ellerin bu sihrinden faydalanmak için kolları sıvayıp yoğun bakım hastalarının elini tutacak robot kol geliştirmiş.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Çiftçi, Prof. Dr. Gülçin Avşar ve Doç. Dr. Arzu Sarıalioğlu, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Coşkunçay'ın desteğiyle 1 yıllık çalışmanın ardından, "Terapotik Dokunmatik" adlı bir cihaz geliştirmişler.

El şeklindeki bu cihaz, özellikle bilinci kapalı hastalara tedavi sürecinde bir yakınının elini tutuyormuş hissi veriyormuş. Cihaza hasta yakınlarının sesi veya müzik, Kur'an-ı Kerim gibi istenilen sesler de eklenebiliyormuş.

SICAKLIK VE SIKMA REFLEKSİ

Özel bir maddeden yapılan el şeklindeki cihaz, yatan hastanın elinin üzerine konularak zaman zaman sıkma refleksleri de gerçekleştiriyormuş.

Elin sıcaklığını da hastaya hissettiren cihazda bilimsel araştırma aşamasına geçilmiş.

Bu aşamada yakınlarının sesleri, doğa sesleri, dokunmalar, hastanın nabzı ya da solunumu yüksekse bunu düşürecek mi gibi sorulara cevap aranacak.

Teknolojinin hep kötü özelliklerinden bahsedecek değiliz ya.

Arada sırada iyi şeyler de oluyor.

İyi gelişmelerin ülkemizde olması da ayrıca gurur verici. Ne varsa Anadolu insanında var valla. Teknolojiye bile ruh katıyor insanımız.