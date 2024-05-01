Bütün kış yedik şimdi panik zamanı

Kış boyu bizi sıcak tutan yağlarımızdan utanma zamanı geldi geçiyor. Yaz yaklaşırken hepimizde bir kilo verme telaşı.

Hepimizde bir acele! Diyet, spor, limonlu su, sirkeli çay, Allah ne verdiyse bir yerinden tutuyoruz... Çünkü plaj için zaman git gide daralıyor. Tüm kış yediğimiz hurmaları bir günde vücuttan atmak istiyoruz. Bu yüzden şok diyetlere, ağır sporlara yöneliyoruz. Şok diyetler metabolizmamızı bozuyor, ağır sporlar ise kalbimizi yoruyor. Evet spor her insan için gerekli ve güzel ama her şeyde olduğu gibi sporun da fazlası zarar. Sadece fazlası da değil bünyemize uygun olmayanı da zarar. Allah korusun koşu bandında, futbol sahasında, kalbine yenik düşen çok insan var. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Turfan spora başlamadan önce ihmal etmememiz gereken 3 kuralı anlatmış. Hep birlikte bir göz atmakta fayda var. Sonra canımız yanmasın... Prof. Dr. Turfan'ın uyarılarını aynen iletiyorum...

DOĞRU SPOR: Sağlık durumunuza, yaşınıza ve kondisyonunuza uygun olmayan sporları yapmaktan kaçının.

Yeni başlayanlar için yürüyüş, bisiklete binme veya yüzme gibi düşük yoğunluklu egzersizler idealdir. Kronik bir hastalığınız varsa, doktorunuza hangi sporların sizin için uygun olduğunu sorabilirsiniz.

SİNYALLERİ GÖRÜN: Vücudunuzun yeni egzersiz programına uyum sağlaması için ilk haftalarda kısa süreli ve düşük yoğunluklu egzersizler yapmanız önerilir. Vücudunuzun sinyallerini mutlaka dinleyin. Özellikle göğüs, kas, baş ağrısı, baş dönmesi ya da nefes darlığı gibi şikayetleriniz olursa dinlenmeli ve mutlaka doktora başvurmalısınız.

DÜZEN ŞART: Haftada en az 3-5 gün, en az 30 dakika egzersiz yapmak kalp sağlığınız için idealdir. Egzersizleri bazen hiç yapmayıp bazen de aşırı yüklenmek kalbi olumsuz etkileyebilir.