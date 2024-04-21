Bir taşla iki kuş protestosu!

Bolu Belediye Başkanı ve eşi Meral Özcan'ın tatlış atışmasını gazetelerden okudum.

Videolarını izledim. "Kadının dediği oldu", "Demokrasi kazandı" haberleri gerçekten çok tatlıştı ama nedense bir şeyler bir türlü içime sinmiyordu. Aslında sadece eşi değil başkan olmadan önce Tanju Özcan da bu projeyi Bolu Gölcük Platformu ile protesto edenler arasında yer alıyormuş. İlginçtir, başkan olduktan sonra birden bire bungolovları 17 yıllığına kiraya vermek istemiş. Bir dakika iyice kafam karıştı.

Sonuçta Tanju Özcan artık belediye başkanı. Zamanında kendi de protesto ettiği bir projeyi nasıl oluyor da kiraya vermek istiyor?

Özcan bu projeye hala karşı da karısı üzerinden mi protestoları yürütüyor. Peki buna neden gerek duyuyor belediye başkanı olarak böyle bir tasarıyı hiç sunmayabilirdi.

Belki de hem böyle bir teklif sunup hem de karısının içinde olduğu protestolar yüzünden teklifi geri çekerek bir taşla iki kuş vurmayı amaçlamıştır. Eğer amacı buysa gerçekten başarılı bir PR çalışması olmuş.

Bu aklın fikrin ardında kim varsa helal olsun diyorum.

Yoksa "Ben de protesto edip eve geç geleceğim" lafı sadece bana yavan gelmiş olamaz değil mi?

GEÇ KALINMIŞ TATBİKAT

Bayram tatilinde Antalya'da yaşanan teleferik kazası hepimizi çok üzdü. Bu acı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 17 kişi ise yaralandı.

Ama hasar bence çok daha büyük. Çünkü 24 saatten fazla küçücük bir kabinin içinde havada asılı kalanlarda nasıl bir iz bıraktı kimse bilemez. O insanların bir daha bırakın teleferiğe binmeyi ayakları yerden kesen hiçbir şeye adım atabileceklerini sanmıyorum. Bu çok önemli bir travma bence.

Düşünseniz ya belki hiçbir zaman uçağa binemeyecekler, dolayısıyla seyahat edemeyecekler. Tabii bunlar uzun vade hasarlar.

Bir de kısa vadede hala o saatlerin rüyalarına girdiğine eminim. Tüm bu yaşananların ardından önceki gün Trabzon'daki Karadeniz Bölgesi'nin 3 bin 600 metre uzunluğu ile en uzun mesafeli teleferik tesisinde kurtarma tatbikatı yapılmış.

Tatbikatta senaryo gereği arıza durumunda teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik tahliye işlemi gerçekleştirilmiş. Ne hoş değil mi? Ama yemezler.

Şu ara kimsenin teleferiğe falan binmek isteyeceğini sanmıyorum. Keşke kazalar yaşanmadan önce yapılsaydı bu tatbikatlar!