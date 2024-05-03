Sadece ruhun değil toplumun da gıdası

Sanat bir ruhun gelişebilmesi için her zaman çok önemliydi. Ama bu dijital çağda çok çok daha önemli. Çünkü özellikle akıllı telefonlar, dijital platformlarda yayınlanan diziler, sohbet ve arkadaşlık platformları, online oyunlar, sanal evren derken yeni nesil sosyalleşme konusunda biraz daha şanssız. Gerçi onlara sorsan sosyalleştiklerini iddia ediyorlar. Ama sanatsal faaliyetler ruhu incelttiği, yaratıcılığı artırdığı gibi toplum içinde nasıl davranmamız gerektiğini de öğrenebileceğimiz alanlar yaratıyor bize.

Ekran başında oturup dizi izlerken istediğin gibi yayılabilirsin, arada uyuklayabilirsin, saçın dağınık, giysilerin pejmürde olabilir.

Ama Sinemaya, tiyatroya, konsere ya da bir sergiye giderken kendine özen göstermek zorundasın, toplum kurallarına uymak, sessizce oturmak zorundasın. Bu yüzden her şeyin ayaklarına geldiği bu çağda çocuk ve gençlerin daha çok sanata ihtiyacı var. Tabii sanatsal faaliyetler de birer emek ve çabanın ürünü olduğu için çoğu zaman karşılığında bir ödeme yapmak ve bilet almak gerekiyor.

ASKIDA BİLET İÇİN

İzmir'de konservatuar mezunu öğrencilere istihdam sağlamak amacıyla kurulan Olten Filarmoni Orkestrası askıda bilet uygulaması başlatmış. Bir farkındalık projesi olarak kurulan orkestra zaten pek çok ücretsiz davetiye dağıtıyordu. Şimdi ulaştıkları gençlerin sayısını biraz daha genişletmek istemişler.

Olten Sanat İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten kampanyayı şu sözlerle anlatmış: "Bugüne kadar 5000'e yakın öğrenciye davetiye vererek onları klasik müzikle buluşturduk.

Askıda bilet kampanyasıyla bu sayıyı çok daha büyütme arzusundayız." Eğer bir kişi daha bir genç daha konser izlesin isterseniz info@oltensanat.com veya bilet.oltensanat. com adreslerinden bilet satın alabilirsiniz...