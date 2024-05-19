Tek mağdur Leo

Son dönemde çokça kullanılan bir söz var. "Boşanabileceğiniz insanla evlenin" diye... Tabii ki bu söz boşanmak için evlenmeyi anlatmıyor.

Yollarınızı ayırıp birer yabancı olduğunuzda, çıkarlarınız çatıştığında ya da birbirinize kızdığınızda da size hep aynı şevkat ve anlayışla yaklaşabilecek, içinden canavar çıkmayan iyi karakterli kişilerle hayatınızı birleştirin demek. Çünkü bir evliliğin sürmesi için bazen iyi bir insan olmak yetmeyebiliyor ama yollarını ayırdığın insanla birbirini kırmadan vedalaşmak çok önemli.

ÖNCE EBEVEYN OLMAK

Bu sözü bir adım öteye taşımak istiyorum.

"Boşandığınızda anne baba olduğunu unutmayacak kişilerden çocuk yapın".

Çünkü iki yetişkin arasında sevgi bitebilir ya da tatsızlıklar yaşanabilir. Ama bu tatsızlıkların tarafı çocuklar olmamalı. Çocuğun bir ebeveyni tarafından diğer ebeveynine karşı doldurulması onun yaşayabileceği en büyük travma bence. Çocuğun hayatında anne de baba da çok önemli. Kahramanının diğer kahramanı tarafından öldürülmesi gibi bir şeydir herhalde çocuğun gözünde bu durum. Bu yüzden kendi hırslarına alet ettiği çocuğunun kalbinde bir yara açacağını bilebilen bir eş seçin kendinize. Hele ki yurt dışından bir evlilik yapıyor ve bir çocuk dünyaya getiriyorsanız daha çok dikkat etmelisiniz. Dün gazetemizdeki, babasından ayırılıp İtalya'ya götürülmeye çalışılan minik Leo'nun haberi yazdırdı bana bu satırları...

Anne mi haklı, baba mı haklı bilemiyorum ama bu olayın tek mağduru var, o da Leo... Bu yüzden ne olursa olsun kimse "önce ebeveyn" olduğunu unutmasın!