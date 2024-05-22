Dikkat evde ajan var!

Oyuncakları çok severim. Oyuncak mağazasında saatlerce gezmeyi de... Ben çocukken halam Almanya'dan bir porselen bebek getirmişti.

Annem onu vitrinde tutuyordu, ben isteyince "O halanın gelince alacak" diyordu.

Hiç oynayamadım. Yıllar sonra o bebeği benim çocukların elinde gördüm, çok perişan bir haldeydi, yüzünü tükenmez kalemle boyamışlar, saçlarını tiftik tiftik yapıp bir kenarı atmışlar... Zira şimdiki nesil bir oyuncağa 15 dakikadan fazla ilgi göstermiyor.

Bu ajitasyonun yaptıktan sonra asıl anlatacağım şeye geçmek istiyorum.

GÜVENLİK AÇIĞI BÜYÜK

Bir teknoloji güvenliği firmasının araştırmacıları popüler bir akıllı oyuncak robotun güvenlik açıklarını tespit etmiş. Ulaştıkları sonuç korkunç. Bu robot ile çocuklarımız potansiyel olarak siber suçluların hedefi haline gelebiliyor. Söz konusu zafiyetler, bilgisayar korsanlarının oyuncağın sisteminin kontrolünü ele geçirmesine ve ebeveynin izni olmadan çocuklarla görüntülü sohbet yoluyla gizlice iletişim kurmak için kötüye kullanmasına olanak sağlayabilecek boyutta. Robot oyuncağın uygulamasıyla ilgili riskler, kullanıcıların isimleri, cinsiyetleri, yaşları ve hatta konumları gibi çocukları tehlikeye atabilecek hassas ayrıntılara kadar uzanıyor. Söz konusu Android tabanlı robot, dahili video kamera ve mikrofonla donatılmış. Çocukları isimleriyle tanımak ve onlarla etkileşime geçmek için yapay zekadan yararlanıyor.

Zaman içinde onların ruh haline göre tepkileri ayarlanarak yavaş yavaş arkadaşlık ilerletiliyor. Hayır yani çocuğuna arkadaş olması için niye bir robot alırsın ki? Zaten gerçek insanlarla iletişimimizin son demlerini yaşıyoruz. Parka götür, sokağa çıkar, gerçek insanlarla sosyalleşsin.