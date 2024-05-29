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Şenlik değil cehennem ateşi! BURCU ILGIN

Şenlik değil cehennem ateşi!

burcu.ilgin@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.05.2024, 00:00

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar boyunca Refah bölgesini "Güvenli Bölge" olarak ilan edip, 1.4 milyon sivili buraya toplamıştı. Yine aynı İsrail, güvenli bölge ilan ettiği Refah'taki çadır kenti, Hamas'ın Batı Şeria Sorumlusu Yasin Rabia ve üst düzey komutanlarından Halid Neccar'ın orada olduğu bahanesiyle bombaladı. Bir tondan fazla bombayla çadır kenti hedef alan saldırının ardından gelen görüntülerde, çadır kenti saran alevlerin yanı sıra bazı çocukların başlarının koptuğu ve ölenlerin adeta kömürleştiği görüldü. Çadır kentin sakinleri, gece vakti düzenlenen saldırının ardından gün ışıyınca yakınlarının cesetlerinin parçalarını enkaz içinde aramaya başladı.

GERÇEK OLAMAZ GİBİ!
Görüntüleri Telegram kanallarında gündemlerine alan fanatik Yahudi yerleşimci teröristler ise "Bu çok yanmış başkasını getirin", "Daha fazla görüntü gösterin", "Şenlik ateşi yanıyor" şeklinde mesajlarla ölen Filistinli sivillerle dalga geçti. Fanatik Yahudi gazeteci Yinon Magal, katliamın ardından X'teki hesabı aracılığıyla saldırıya uğrayan kampı saran alevlerin görüntülerini "Yılın en büyük şenlik ateşi" notuyla paylaştı. Yapılan saldırı ve ardından gelen bu paylaşımlar gerçek olamayacak kadar distopik geliyor bana. Hala bu kadar kötü olunamayacağını düşünüyorum ama maalesef bunlar yaşandı, Ve bütün dünya bunu izledi! Tüm bunların üzerine söylenecek bir kelime var mı bilemiyorum. Bundan sonra hiç kimse insan haklarından, dünya barışından, vicdandan ve hatta insanlıktan bahsetmesin! Şeytan bile masum çocukların ölüleriyle dalga geçecek kadar kötü değildir!

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