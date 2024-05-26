Kolay mı zor mu hadi tarafını seç!

Türkiye Avrupa birincisi olmuş.

Ama maalesef obezitede! Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı son verilere göre dünyada 8 kişiden biri obez. 1990 yılından bu yana erişkinlerde yüksek kilolu ve obez oranı tüm dünyada iki katına çıkarken, 5-19 yaş grubunda ise bu oran 4'e katlanmış.

2030 yılına gelindiğinde ise 1 milyar kişinin obezite ile yaşaması bekleniyor.

ÜRETMEK YA DA TÜKETMEK

Hazır paketli gıdaların bizim hayatımıza girişinin tarihi aslında çok kısa...

30 yıldan, bilemedin 40 yıldan öteye gitmez... 80'lerin sonunda bile hala çikolata çok azdı. Genellikle Avrupa'da akrabası olanların hava atma aracıydı.

Çünkü bizim neslin çocuklarının en büyük lüksü şekerli leblebi tozuydu!

Evet şimdi istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz.

Avrupa, Amerika hatta Uzakdoğu'da ne varsa ülkemizde hepsini bulmak mevcut. Küresel zincir market ve yemek restoranları, kafeler ülkemizi sarmaşık gibi sarmış durumda. Ama maalesef gördüğünüz gibi onlar zayıf, biz şişmanız! Aynı şekilde teknoloji...

Teknolojiyi yapan, üreten, tasarlayan ülkelerin insanlarının ellerinde kitap var ve toplu taşıma aracı kullanıyorlar.

Ama biz kafamızı telefondan kaldırmıyoruz.

Tüm imkanlarımızı zorlayıp lüks araçlar alıyoruz. Anlatmak istediğim "adamlar yapıyor" mevzusu değil. Mevzu, üreten tarafta mı tüketen tarafta mı olacağına karar vermek!