Efes’in altın çağı

Şu hayattaki en büyük şükür sebeplerimden birisi İzmir'de doğmuş ve İzmir'de yaşıyor olmak. Herkesin bildiği pek çok sebebin yanında kendime özel sebeplerim de var. Kışı ayrı, yazı ayrı güzel bu memleket, tek başına bir kıskanılma konusu. Bunu başka illerde yaşayan arkadaşlarımın ağzından hep duyuyorum. İzmir'in sunduğu nimetlerden biri de Efes gibi çok çok önemli bir antik şehre yakınlık. Tabii ki Efes'i görmek için yakın olmaya gerek yok. Asıl avantaj, bu büyülü atmosferde konserler izleyebilmek. Efes birçok ünlü ismin konserlerinin yanı sıra muhteşem opera ve bale ve klasik müzik festivaline de ev sahipliği yapıyor.



OPERA VE BALE FESTİVALİ

Efes'te dün 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapsamında Kuğu Gölü Balesi vardı mesela... Kaçırdıysanız üzülmeyin, 2 Temmuz'da Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikali, 5 Temmuz'da Figaro'nun Düğünü Operası, 7 Temmuz'da Evita Müzikali, 10 Temmuz'da Tosca Operası, 13 Temmuz'da Zorba Balesi sahnelenecek.



SENFONİK KONSERLER

Bitti mi? Hayır. Hemen ardından konserler başlıyor. 14 Temmuz'da Mert Demir, 16 Temmuz'da Melike Şahin akustik konser verecek. 19 ve 20 Temmuz'da Yalın, Bir Büyülü Gece gösterisi ile antik tiyatroda sevenleri ile buluşacak. 26 Temmuz'da Aşkın Nur Yengi, 27 Temmuz'da Cem Adrian senfonik konserleriyle büyüleneceğiz. 28 Temmuz'da ise Gökhan Türkmen var. Bunların hiçbiri sıradan konserler değil. Hepsi ortamın atmosferine göre hazırlanmış özel gösteriler. Şimdi İstanbulluların içi gidiyordur. Allahtan yaz. Belki yaz tatili için Kuşadası, Seferihisar, Urla, Çeşme ya da Didim'e gelmişsinizdir de kaçırmazsınız bu muhteşem geceleri.



GECE GEZMEK BAŞKA

Efes demişken konser gününe denk gelmeseniz bile, bir kez de gece gezmenizi tavsiye ederim. Artık Efes, 24.00'a kadar açık. Bence Kültür Bakanlığı'nın aldığı en mantıklı kararlardan biri antik kentleri gece açmak. Çünkü tarihi kentleri gezmek için en çok turist yazın geliyor. Ancak güneşin en dik saatlerinde gezmek gerçekten işkence oluyor. Bu sebeple gece hem ışıklandırmanın güzelliği hem de havanın serinliği büyük bir artı. Bu yıl Efes'e girişler en az yüzde 50 artar. Bir de Efes Deneyim Müzesini deneyimlemeden oradan ayrılmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten dijital dünyaya uyumlu, müzeciliğe çağ atlatan muhteşem bir deneyim! Efes'in bu yıl altın çağını yaşayacağından hiç şüphem yok.

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