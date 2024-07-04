Duyarlı vatandaş karakollarda!

Benim de hesabım çalındı. Elimde hırsızların telefon numarası da vardı. Sonuçta "kötülüğün küçüğü büyüğü olmaz" diyerek sorumlu bir vatandaş olarak polisi aradım. Önce 112'ye anlattım durumu. Onlar karakola gidip şikayetçi olmamı söyledi.

Dijital dünya kendi kötülerini de yarattı.

Bu kötülüklerin en küçüğü sosyal medya hesabı hırsızları.

Evet efendim, benim de hesabım çalındı.

Uzun uğraşlar sonucu hesabımı kurtardım.

Elimde hırsızların telefon numarası da vardı.

Sonuçta "kötülüğün küçüğü büyüğü olmaz" diyerek sorumlu bir vatandaş olarak polisi aradım. Önce 112'ye anlattım durumu. Onlar karakola gidip şikayetçi olmamı söyledi.

Ertesi sabah erkenden karakolun yolunu tuttum. Saat 09.05 gibi karakola girdiğimde girişte mükellef bir kahvaltı sofrası ile karşılaştım. Polisler, tam ziyafete başlamak üzereydiler... Ne için geldiğimi sordular...

'ONA BİZ BAKMIYORUZ'

"Sosyal medya hesabım çalındı, şikayetçi olmak istiyorum" dedim. Cevapları, "O konuya biz bakmıyoruz" oldu... "Peki kim bakıyor?" dedim. Beni Yeşilyurt Ordu Caddesi'ndeki polis merkezine yönlendirdiler... Peki deyip, rotamı oraya çevirdim. Polis merkezine girdiğimde saatler 09.15'i gösteriyordu. Girişteki müracaat kısmına siber suçlar bölümüyle görüşmek istediğimi söyledim. "Dolandırıcılık mı?" oldu dedi. "Hayır sosyal medya hesabım çalındı, kurtardım ama yanlarına kar kalmasın istiyorum" dedim.

"Yan odada bekleyin" dedi.

Yaklaşık 5 dakika sonra elinde gevrekle bir memur geldi "Buyrun konu neydi?" dedi.

Ona da sabırla anlattım. "Biz o konuya bakmıyoruz. Karakola git" demez mi? "Bakın" dedim "Ben şimdi karakoldan geliyorum ve beni size yönlendirdiler.

Siz tekrar onlara yönlendiriyorsunuz". Cevap olarak, "Başlarından savmak için gönderiyorlar, bizim gönderdiğimizi söyleyin" dedi...

Evet bu cevabı bir memurun ağzından duydum. Karşılık olarak, "Ben duyarlı bir vatandaş olarak üstüme düşeni yapmaya, suçluların yaptıkları yanına kar kalmasın diye geldim. Madem beni top gibi oradan oraya atacaksınız, ben daha da hiçbir yere gitmem" deyip çıktım. Ne bir eksik ne bir fazla şu anlattıklarım.

BENDEN SÖYLEMESİ!

Yani bir şeyden şikayetçi olacaksanız, hangi olaya hangi karakol bakıyor bilmeniz lazım, yetmedi, onların sizi başından savmaması için ölmeniz filan lazım. Öyle duyarlı bir vatandaş olmak için karakola filan gitmeyin sakın!

Benden söylemesi!