Olayı biz büyütmüşüz!

Bir yaz günüydü... Meteoroloji yağış olduğunu söylese de hiçbirimiz bilmiyorduk bu denli şiddetli bir yağmura yakalanacağımızı...

Bu yüzden de aniden bastıran sağanaktan kaçmak için sağa sola koşturuyorduk o gün... Akşamüstü gelen acı haber ise hepimizi derinden sarstı...

İki kişi ıslak yolda cansız yatıyordu...

Önce anlayamadık ne olduğunu, sonra öğrendik ki büyük bir ihmalin kurbanı bu iki genç insan...

GÜNAH KEÇİSİ BASIN

Acı olayın üstünden neredeyse 2 ay geçti... Olaya ucundan kıyısından dahil olan pek çok kişi gözaltına alındı. İki gün hakim karşısındaydılar... Hepsinin "ucuz" bir mazereti var. Sanıkların yakınlarına göre ise suçlu, basın! "Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyim.

Şöyle: Konuyu çok büyütmüşüz!

Konu zaten çok büyük...

İki tane gencecik insan sokak ortasında yürürken, yardım etmenin bile tehlikeli olduğu bir durumda göz göre göre ölecek. Cansız bedenleri ıslak yolun ortasında kalacak. Basın bunun üstünü mü kapatacak? Yo artık bu kadarı da fazla! Basının günah keçisi olmasına alıştık ama bu tam olarak yüzsüzlük. Az bile yazdık, az bile konuştuk.

Kendi ailenizden birinin başına gelseydi yine gazetecilere "Olaylar sizin yüzünüzden bu hale geldi" der miydiniz?

Yoksa "Sesimizi duyurun" diye kapımızda mı yatardınız? Bu iki genç o gün öldü ama insanlık her gün bir kez daha ölüyor!