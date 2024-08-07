Yaratıcılığın katili sensin!

İnstagram kapalı...

Sebepleri, sonuçları milyonlarca kez tartışıldı. Gerekli kurumlar, gerekli açıklamaları da yaptı. Açıkçası ben rahatsız değilim.

Kendimi sosyal medya detoksunda gibi hissediyorum. Elim instagram'a gidiyor, bakıyorum kapalı, gerçek gündemime geri dönüyorum. Açıkken "Bir bakayım" diye girip dakikalarca takılıp kalıyordum. Günde sabah 15, öğle 15, akşam 15 ve yatarken 15 dakika olmak üzere en az bir saatimin çöpe gittiğini şimdi iyice idrak ettim.

DEDİKODU MALZEMESİ

Bana kattığı bir şey var mıydı? Pek yok.

Garip akımlardan geri kalmak beni bozmadı.

Ama "Arkadaşım tatilde ne yapmış, ne yemiş, ne içmiş" bilgisinden mahrum kalıyorum, üzücü mü? Eh biraz! Dedikodu malzemesi eksik kalıyor... Her şeyin farkında olan biz yetişkinleri bile bu kadar kendine bağımlı yapan platformun, çocuklara ve yeni yetme gençlere neler yaptığını siz düşünün! Vakit konusu genç, yetişkin herkes için sıkıntı. Akımlar başlı başına bir bela... Akıma uyacağız diye bin bir türlü saçmalığı yapmalarıyla sık sık haber konusu oluyorlardı.

KAYDIRMALI İÇERİKZEDE

Oysa bugün şöyle bir haber vardı gündemde.

"Evinde internet, telefonunda sosyal medya olmayan çocuk kendi elektronik oyuncaklarını imal ediyor." Üstelik bu çocuk, bizim çocukluğumuzdaki gibi minderden bilgisayar, çemberden, gazoz kapağından oyuncak yapmak gibi basit şeyler değil uzaktan kumandalı arazi ATV'si, TIR, lokomotif, kepçeli traktör gibi oyuncaklar imal ediyor.

13 yaşındaki İhsan Uçar'ın ürettiklerine paha biçmeye çalışanlara cevabı da çok güzel: "Bazıları oyuncaklarımın fiyatını soruyor ama asla satmam diyorum." Bu yetenekli ve akıllı gencin hedefi tabii ki mühendislik.

Yolu açık olsun. Vatanın, milletin, insanlığın böyle bireylere ihtiyacı var.

Sosyal medyanın nasıl bir yaratıcılık katili olduğunu varın siz düşünün. O vakti kafasını çalıştırmaya ayıran, önüne gelen kaydırmalı içeriklerle beyni uyuşmayan çocukların zekasını nasıl kullandığının ispatı gibi...