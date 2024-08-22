Elon Musk’ın robot sevgilisinden mesaj var!

Her durumda ilgiyi üzerine çekmeyi başaran teknoloji devi Elon Musk, geçtiğimiz yıl bir robot ile yaptığı gösteriyle olay yaratmıştı. Bu kez de robot sevgilisiyle yemeğe çıktığı kareler gündem oldu. Fotoğrafta oldukça çekici bir kadına benzetilen robotla romantik akşam yemeği pozu var. Altındaki notta ise "Onu yemeğe çıkardım. Akıllı, güzel ve itaatkar" yazıyor.

KENDİSİ PAYLAŞMAMIŞ

Bu fotoğraflar Elon Musk'ın kendi hesabından değil "@iamnot_elon" kullanıcı isimli parodi X hesabından paylaşılmış. Üstelik fotoğrafların gerçek olmadığı, yapay zeka ile üretildiğine dair pek çok kanıt da ortaya koyulmuş. Aslında bu fotoğrafın gerçek olup olmamasından daha önemli bir şey var ki o da altta yazan not! Sadece 7 kelimeden oluşan bu not çok şey anlatıyor. Kadınlar yıllarca erkekleri alt edebilmek, onlarla eşit olduğunu kanıtlayabilmek, erkeklerle aynı haklara kavuşmak için yer yer kanlı bir savaşın içine girdi.

İKİ TARAF DA NET!

Nitekim bu savaşın sonunda bir arpa boyu da olsa yol alındı. Tam bu savaşta bir yere gelindi derken şimdi de rakip olarak robot silahını çıkardı erkek milleti! Fazla konuşmasın, fikir beyan etmesin, her şeyi bilsin ama sorulduğunda söylesin! Tam istedikleri özellikler... Tabii ki bu sayılanlar ancak bir robotta olabilirdi! Karşı cinsin mesajı net! Dırdırı kesmezseniz yerinizi robotlar alır! Aslında hemcinslerimden de bir mesaj var. Bizden istediklerinizi ancak robot karşılar... Ruhsuz birini istersen git robotla flört et!