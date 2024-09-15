Patron yapay zeka olsun, peki biz?

Bugünlerde önümüz arkamız, sağımız, solumuz yapay zeka! Bu kelimenin geçmediği bir gün yok gibi. Son yapılan bir araştırma, yapay zekaya duyulan güveni ortaya koymuş.

İnsanlar yapay zekaya o kadar güveniyor ki, katılımcıların yüzde 40'ı yapay zekanın tarafsızlığı nedeniyle bir insandan daha adil bir patron olabileceğine inandığını söylemiş.



EĞİTİMİ DE ONA BIRAKALIM

Katılımcıların yarısından fazlası yani yüzde 62'si gelecekte çocukların sanal deneyimler ve Metaverse aracılığıyla eğitileceğini öngörüyor, hatta istiyormuş.

Katılımcıların çoğunluğu yapay zekanın yaratıcı alanlarda yeteneklere sahip olduğunu kabul ediyor ve %58'i yapay zekanın güvenilir bir sanat eseri üreticisi olduğuna inanıyormuş.

"Patronumuz, öğretmenimiz, sanatçımız yapay zeka olsun" diyorlar yani!



GETİR GÖTÜR YAPARIZ

Peki biz insanlar ne yapacağız?

Bizim zekamıza güven olmadığı için zeka gerektirmeyen getir götür işlerine bakar, temizlik filan yaparız o halde! Bir zamanlar dehşetle izlediğimiz robotların dünyayı ele geçirdiği filmlerin gerçekleşmesini ve robotların kölesi olmayı istiyoruz yani! Adı üstünde yapay! Biz olmadan bir işe yaramazlar. Veri yüklediğiniz sürece çalışır. Birazcık zekanız varsa, yapay zekaya veri kaptırmazsınız.

Yoksa çocuklarınızın robotların hizmetçisi olduğu bir dünya sizi bekliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın