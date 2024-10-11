Çocuklar hala güzel bir dünya hayali kurarken!

Çocukların kurduğu hayaller, çizdiği resimler hem psikoloji hem de sosyoloji bilimi için önemli veriler sunuyor. Psikoloji daha çok kişisel algılarla ve ruh sağlığı ile ilgilenirken sosyoloji, bu verilerle toplum algımızı ortaya koyuyor. Çocukların hayalleri hakkında konuşmak bizi, nasıl bir geleceğin beklediği konusunda da aydınlatıyor. 'Geleceğin Tüketicileri: Gelecek, Hayaller ve Gerçekler' adını taşıyan bir araştırma yayınlanmış. Araştırma toplumsal cinsiyet rollerinin çocuklar üzerindeki etkisini gösteriyor. Mesela... Kız çocukları 'daha iyi bir dünya' hayali kurarken erkek çocukları büyüyünce 'zengin ve güçlü' olmayı istiyor. Araştırma, çocukların meslek hayallerinin de toplumsal cinsiyet rolleriyle şekillendiğini gösteriyor. Kız çocukları doktor, öğretmen ve veteriner olmayı hayal ederken, erkek çocukları fiziksel yeterlilik ile puanlanan meslekler arasında yer alan polis, futbolcu ve pilot olmayı istiyor.



ONLARA SAHİP ÇIKALIM

Son günlerde yaşananlar, karanlık bir tablo sunsa da araştırma bize çocukların hala daha "iyi bir dünya"nın hayalini kurduğunu gösteriyor. Bu gerçekten umut verici. İşte tam bu noktada biz ailelere düşen görev, çocuklarımızın hayallerine sahip çıkmak. Onlarla konuşarak kız çocuklarına güçlü olabilecekleri konusunda destek verebilir, erkek çocuklarına ise toplumsal konularda nasıl daha duyarlı olunabileceğini öğretebiliriz. Haydi alın çocuğunuzu karşınıza ona gelecek hakkında sorular sorun, bir resim çizdirin... Onun dünyasına şimdiden girin. Girin ki ileride "Bu çocuk bu hale nasıl geldi?" deyip dizinizi dövmeyin!