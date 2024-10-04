İstemediklerimizi sessize alıyoruz

Hepimizin hayatında sesini duymak istemediğimiz insanlar bolca yer alıyor. Maalesef ortamı terk etme lüksümüz de her zaman yok. Fakat özellikle son günlerde "Bize ne kadar zarar verdiğini" konuştuğumuz teknoloji, bu kez turnayı gözünden vurmuş. Sesini duymak istemediklerimizi sessize alan bir cihaz geliştirmiş!

GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK GİBİ

Cihazın mantığı gürültü önleyici kulaklıklarla benzer. Küçük robotik mikrofonlar, gürültüyü etkin biçimde nötralize etmek için zıt fazlı (anti-gürültü) ses dalgaları yayıyor. Mikrofonlar, sisteme dahil edilen yapay zeka algoritmaları sayesinde yüksek sesin geldiği alanları tespit edebiliyor. Algoritmalar aynı zamanda farklı seslerin ayırt edilmesine ve konuşan kişilerin tanımlanmasına da olanak veriyor. Yüksek sesli ya da rahatsız edici konuşan kişilerin yanına yerleştirdiğiniz bu mikrofonlar o kişinin sesini gürültü olarak algılayıp sizi bu gürültüyü duymaz hale getiriyor.

İNSAN BEYNİ NEDEN YAPAMASIN?

Bir adım ötesinde sadece yüksek sesli konuşanları değil, negatif cümleleriyle enerjinizi düşüren, ilginizi çekmeyen konularda çok bilmişlik yapan, hep aynı şeyleri konuşan, size laf sokmaya çalışan insanları da sessize alabilmek ne kadar güzel olurdu. Düşünüyorum da aslında duymak, dinlemek istemediğimiz ne kadar çok konuşmaya maruz kalıyoruz. Yapay zeka ve teknoloji henüz yapamamış olsa da bu icat bana ilham verdi. Duymak istemediğimiz kişiyi sessize almayı beynimize öğretebiliriz. Yapay zeka bunu yapabiliyorsa gerçek zeka neden yapamasın değil mi ama?