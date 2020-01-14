Piyasalar için kritik bir hafta yaşanacak. Hafta başında ABD ve Çin arasında imzalanacak birinci faz anlaşması takip edilecek piyasa aktörleri tarafından. Perşembe günü de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun olağan toplantısı var. Yılın ilk toplantısından ne karar çıkacağını tahmin etmek gerçekten güç. ABD ve Çin yarın masaya oturuyorlar. Anlaşmanın birinci fazı Beyaz Saray'da imzalanacak. İkinci faz görüşmeleri ise Çin'de yapılacak. Üstelik ikinci fazın konularının müzakeresinde Başkan Trump da Pekin'de olacak eğer son anda vazgeçmezse. Birinci faza göre Çin ABD'den 50 milyar dolar hacminde tarım ürünleri ithal edecek. Çin'in bu hamlesine karşın ABD'de uygulamayı planladığı 156 milyar dolar büyüklüğünde Çin'den yapacağı ithalat için geçerli olacak gümrük vergisinden vazgeçiyor. Aynı zamanda 120 milyar dolar büyüklüğünde Çin'den yapılan ithalata uygulanan tarif oranı ise yüzde 7,5 seviyesine çekilecek.



YAŞANAN SÜREÇ DEVAM EDECEK

Yeri gelmişken bir kez daha vurgulamakta fayda var. ABD ve Çin arasında geçen ticaret savaşının gizli ajandasının Çin'in teknoloji konusunda yaptığı hamlelerin durdurulması olduğunu düşünüyorum. Yani karşılıklı gümrük vergileri konması ya da mevcutların oranının artırılması özellikle ABD için ikincil planda kalan bir konu. Bu yüzden ABD Çin ticaret savaşının her ne kadar anlaşma imzalansa da piyasa gündeminden düşme olasılığı düşük görünüyor. Yani tenis maçı izler gibi bir ABD'ye bir Çin'e bakacağız. Bu hafta piyasaların beklediği diğer bir konu da Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak karar. Tam da karar öncesinde ödemeler bilançosu verileri geldi. Kasım ayında cari açık 518 milyon düzeyinde gerçekleşmiş. Her ne kadar açık olsa da yıllık bazda fazla devam ediyor. 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar civarında. Yabancı sermaye girişleri diğer aylarda olduğu gibi pek tatminkar seviyelerde görünmüyor. Doğrudan yabancı yatırımlar yani reel sektöre gelip yatırım yapan kalıcı diyebileceğimiz yabancı sermaye 1,3 milyar dolar azalarak ancak 236 milyon dolar büyüklüğünde gerçekleşmiş.



MERKEZ BANKASI BEKLER Mİ?

Mali kesime gelen ve sıcak para olarak tanımladığımız fazla kalıcı olmayan portföy yabancı sermayesi ise 2 milyar dolar net giriş yapmış. 255 milyon dolarlık hisse senedi almışlar Borsa İstanbul'dan. Buna karşın 151 milyon dolarlık devlet tahvili satmışlar. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Tahvil pozisyonlarını azaltmaları TL faizlerinin pek inmeyeceği alt marja şimdilik gelindiği beklentisini gösteriyor. Perşembe Para Politikası'nın vereceği kararı Cuma günü yazımda detaylı bir şekilde değerlendireceğim. Bu yazımda beklentimi şu şekilde dile getirebilirim. Enflasyon oranı ve dış konjonktür tabi FED'in para politikalarını gevşetmesi gibi faktörler Merkez Bankası'na faiz indirimi için alan açmıştı. Merkez Bankası da deyim yerinde ise açılan bu alanı tepe tepe kullandı. Bence faiz indirimi için alan kalmadı. Dolayısıyla rasyonel olan alanın açılmasını beklemektir. Ancak Merkez Bankası beklemeyip yüzde 51 olasılıkla sembolik oranda bir faiz indirimi yapabilir.

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