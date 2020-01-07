Piyasalar için zor ve dalgalı bir yıl geride kaldı. Gündem fazla değişmedi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Brexit süreci ve diğer siyasi unsurlara bağlı gelişen jeopolitik riskler mümkün olduğunca piyasa aktörlerinin temkinli olmalarına neden olmuştu. Aynı zamanda küresel ekonominin hız kesmesi ve korumacı dış ticaret politikalarının devreye girmesi iktisadi faaliyet hızını iyice kösteklemiş sonuçta şirketlerin mali performansları da gerilemişti. Risk ve zayıf ekonomik büyüme hızı ister istemez hisse senetleri piyasalarını olumsuz etkilemişti.

Yeni yıla tam da sular durulmuş bir şekilde başlıyoruz diyeceğimiz sırada ABD yine dayanamadı İran ile gerginlik yarattı. Yakın coğrafyamızda siyasi tansiyonun artması ve bunun kuşkusuz ekonomik dengelere sirayet edecek olması piyasalar için kartların yeniden dağılacağı anlamına geliyor.



ALTIN YİNE ÖNE ÇIKACAK

Kısaca özetlemek gerekirse; Yabancı sermaye akımları risk algısını yükseltecek mümkün olduğunca güvenli varlıkları ve güvenli ülke piyasalarını tercih edecekler. Siyasi gerginliğin tarafı olan İran'ın petrol üretici ülke olması, siyasi gerginliğe maruz coğrafyanın petrol bölgesi olması doğal olarak petrol fiyatlarına yukarı yönlü baskı yaratacak.



Gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasaları risk algısının yükselmesiyle pek tercih edilmeyecek. Gelişmekte olan ülkelerde major para birimlerine karşı para ikamesi güçlenecek. Yani dolarizasyon gelişmekte olan ülkelerde artacak.



Gelişmekte olan ülkelerin CDS baz puanları yükseleceğinden tahvil faiz oranları üzerindeki basınç da artacak. Haliyle gelişmekte olan merkez bankaları politika faiz oranları ile ilgili kararlarında daha temkinli olmak zorunda kalacaklar. Böyle bir konjonktürde altın yine güvenli liman misyonu ile öne çıkan varlık olacak.



OYNAKLIKLAR GÖRÜLEBİLİR

Umarız piyasa denklemine yeni yılda eklenen bu siyasi faktör kısa sürede etkisini kaybeder, orta vadeye yayılacak bir risk algısı değişimine neden olmaz. Bu durumda yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım olası piyasa hareketleri de kısa vadede verilmiş bir tepki ölçüsünde kalır.



Genellikle 2020 yılı ekonomik açıdan 2019'a göre daha iyi geçecek olmasına rağmen arada bir oynaklıklar yoğunlaşacak gibi görünüyor. Teknik analiz BİST 100 Endeksi için ilk destek 111.100'de eğer bu noktayı aşarsa 109.400 ve 108.100 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Direnç noktaları ise 112.250, 112.800 ve 113.640 düzeylerinde.



Kurların seyrini ise büyük oranda Merkez Bankası belirleyecek. Döviz tevdiat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını istediği kadar 200 baz puan artırsın, yılın ilk çeyreğinde enflasyon marj açmamasına rağmen faiz indirimine devam ederse tasarrufların TL'de kalmasını sağlayamaz. Kurların yukarı yönlü hareketi de devam eder.



Altının tabi ki önü açık...



Hem ekonomik hem de siyasi gelişmeler altını destekliyor.