Avrupa da faiz artırımına yakın

Uzun süredir sıfır seviyesinde olan Avrupa Merkez Bankası fonlama oranı da yıl içinde yükseltilecek.

Deyim yerinde ise enflasyonun geçici olduğu argümanına sıkı sıkıya tutunan Avrupa Merkez Bankası büyük olasılıkla bu inadından dönecek gibi görünüyor.

FED de benzer şekilde yükselen enflasyonun pandeminin yol açtığı nedenlerden kaynaklandığını ve orta vadede normalize olacağını savunuyordu.

Yine de AMB gibi muhafazakar bakmıyor, faiz artırma olasılığını piyasalarla paylaşıyordu. Açıkçası AMB'nin gardının bu kadar çabuk düşeceğini beklemiyordu piyasalar.

Yakın zamanda üç büyük merkez bankası faiz artırımına gitmişti. FED ve Kanada merkez bankaları fonlama oranlarını yüzde 0,25'den yüzde 5'e yükseltmişti.

Aynı şekilde İngiltere Merkez Bankası da artırıma gitmiş ve faizi yüzde 0,5'den yüzde 0,75 çekmişti. Fonlama oranlarının negatif seviyelerde olduğu İsviçre ve Japonya merkez bankalarından ve yüzde 0,1 faize sahip Avustralya Merkez Bankası'ndan şimdilik ses yok.

BAŞKAN VEKİLİNİN BAKIŞI

Buna karşın AMB bir kaç gündür sesini yükseltmeye başladı. Başkan yardımcısı Guindos'un sinyal diyebileceğimiz açıklamalarından dikkat çekenleri sizlerle paylaşayım. Şu anda makroekonomik risklerin başında yüksek enflasyon ve yavaş büyüme hızı geldiğinin altını çiziyor Guindos. Ukrayna Rusya savaşı sonrası büyüme beklentilerinin yüzde 2'nin biraz üzerinde olmasını gerekçe göstererek bu yıl "stagflasyon" olgusunun olmayacağını öne sürüyor. Ama enflasyonun yine aynı gerekçeyle savaş öncesi beklentilerinden daha uzun süreceğine de vurgu yapmayı ihmal etmiyor. İlginçtir tam da bu noktada Başkan Lagarde ile çelişiyor.

Çünkü Lagard da tam tersini iddia etmişti Paris'te yaptığı konuşmasında.

Geri döneyim Guindos'un açıklamalarına...

Zayıf euronun ithalatı pahalılaştırdığını ve bunu da pek istemediklerini dile getiriyor. Akıllara hemen bir kademe daha güçlü bir euro mu planlanıyor sorusu geliyor. Malum güçlü euro da faiz oranının yükseltilmesiyle olur.

Özellikle de FED'den daha fazla artışa giderek. Ancak Guindos sanırım yanlış anlaşılmamak için şu cümleyi de ekliyor.

"Avrupa'nın dış ticaret yaptığı ülke para birimlerinden oluşan sepete karşın euronun seyri şimdilik stabil."

İKİ FAİZ ARTIRIM OLASILIĞI

Euro Bölgesinde enflasyon geçen ay yüzde 5,9'a çıktı. Bir önceki oran yüzde 5,1 idi. Çekirdek enflasyon ise manşetin altında yüzde 2,7 seviyelerinde seyrediyor.

Büyüme hızı ise yıllık bazda yüzde 4,6'larda. Vadeli işlem piyasalarından özellikle swap işlemlerinden izlediğimiz kadarıyla AMB'nın yıl içinde iki kez faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Pandeminin neden olduğu arz talep dengesizlikleri, tedarik zincirindeki aksamalar, artan enerji ve emtia fiyatlarının yol açtığı maliyetler zaten merkez bankalarını hareketlendirmişti. Son olarak denkleme eklenen Ukrayna Rusya savaşı da tam tuz biber oldu. Bu yüzden gelişmekte olan ülke merkez bankalarına gelişmiş ülke merkez bankaları da eklenmeye başladı. Kısacası merkez bankaları ekonomik koşullara ve piyasalardaki gelişmelere paralel bir şekilde hareket etmeye hatta mümkün olduğunca proaktif olmaya gayret gösteriyorlar.

Zaten küresel ekonomi için zor geçecek bu yılda bu şekilde rasyonel aksiyonlara başvurmaları da gerekiyordu.