SPK’dan da yeni önlemler geldi

Geçen haftaki yazımda Hazine'nin yeni önlemler kapsamında "gelire endeksli senetlerine" değinmiş, alınan diğer önlemleri bir sonraki yazımda ele alacağımı yazmıştım.

Araya FED'in toplantısı girince bugüne kaldı SPK'nın açıkladığı kararlar.

Açıkçası FED 28 yıl sonra ilk kez 75 baz puan artışı yapınca araya sıkıştırmamak olmazdı.

Sanki FED kovalıyor başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkeler önde kalmak için kaçıyorlar. Haksız da sayılmazlar çünkü güçlü dolar enflasyonist ortamda ve yüksek dış borç sürecinde önemli risk oluşturuyor diğer ülkeler nezdinde.

Geçen haftaki yazımın devamı olacağından kısa bir hatırlatma yapmamda fayda var. Hazine ihraç ettiği borçlanma araçlarının kullanım alanını yaygınlaştırarak TL'yi teşvik etmeye çalışıyor. Ancak nominal faiz ile enflasyon arasındaki fark bu denli açılınca sabit faizle borçlanması zorlaştığından bunların bazı işlemlerde kullanımını zorunlu hale getiriyor.

Aynı zamanda gelire endeksli senetler ile çeşitlendirme yaparak tasarrufların TL'de kalması ve böylece kur üzerindeki baskının hafiflemesine gayret ediyor. 22 Haziranda ne kadar talep toplandığını göreceğiz.



ÜCRETTE İNDİRİM

SPK da önlemler kervanına katıldı ve şirketlerin halka açılmalarını böylece borçlanma yerine özkaynak yaratmalarını sağlayacak kararlar açıkladı.

Bunun yanı sıra yatırımcıların alternatifleri içinde yer alan emtia alım satım işlemleri için Borsa İstanbul bünyesinde "Emtia Pazarı" kurulması için düğmeye basıldı. Bu kararla yatırımların dövize gitmeden TL'de kalması hedefleniyor.

SPK, paylarını halka arz eden anonim ortaklardan payların nominal değerinin belli oranını ücret olarak alıyor.

Yaptığı değişiklik ile ücretin bir kısmından feragat ederken bazı durumlarda ise hiç ücret almayacak. Şirketleri mümkün olduğunca yurtdışından kaynak sağlamalarını teşvik etmeye çalışıyor SPK. Henüz halka açık olmayan şirketlerin halka arz yoluyla ilk kez pay ihracı yaparak halka açılmaları durumunda SPK, yurtdışında satılan payların toplam içinde yüzde 20'ye ulaşması durumunda aldığı ücreti yüzde 50 oranında aşağı çekiyor. Ancak bu indirim için şirketlerin bedelli sermaye artırımı yapmaları gerekiyor.

Yani kurucu ortakların kendi paylarını bu yolla nakde çevirmeleri bu indirime dahil olmuyor. Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde ise hiç ücret uygulaması olmayacak.



SÜREÇ HIZLANIYOR

Ücrette indirimin yanı sıra SPK şirketlerin halka arz sürecini en hızlı şekilde sonlandırma kararı da aldı. Aslında bir süredir halka arz seferberliği kapsamında şirketlerin halka açılmalarını özendirmek için bürokratik süreci hızlandırıyor.

Geçen sene 35 şirket halka açılmış ve toplam 14,6 milyar lira değerinde pay ihracı gerçekleştirmişler. Şirketlerin halka arzdan elde ettikleri fon tutarının dolar karşılığı ise 1,7 milyar dolar olmuş. Demek ki ortalama kur 8,3 TL'ler civarındaymış. Bugünkü dolar cinsinden karşılığı ne yazık ki 843 milyon dolara tekabül ediyor. İşte kurların yükselişinin bir eksisini şirketlerin piyasa değerlerinin dolar cinsinden ne kadar gerilediği gerçeğinde de görebiliyoruz.

Borsa İstanbul çatısı altında Emtia Pazarı kuruluyor.

Böylece emtia yatırımcılarının yurt dışına gitmelerine gerek kalmayacak ve metaller dahil bazı emtialar bu pazardan temin edilebilecek ya da spekülatif işlemlere konu olabilecek.

Henüz detaylarını bilmiyoruz.

Açıklandığında bu konuya değinirim.

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