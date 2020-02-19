Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık politikaları bakımından ülkeler incelendiğinde ülkemizin diğer gelişmiş ülkelere nazaran daha önde olduğu görülmektedir.

Gerek kamu gerekse özel sağlık hizmet sunucu sayılarının ve hizmet kalitesinin artmasının yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan sağlık yardımları güvencesinin diğer gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça geniş olması ülkemizi bu konuda ön sıralara taşımaktadır.

Sağlık alanına yaşanan bu olumlu gelişmelerin yanı sıra teşhis dilen hastalıklarda da maalesef çeşitlilik artmakta hastalık türlerine yenileri ilave olmaktadır. Dolayısı ile bu hastalıkların tedavi edilmesi ya da önlenmesi amacıyla araştırmalar yapılmakta ve yeni ilaçlar üretilmektedir. Ancak gerek ülkelerin ilaç sanayisinin gelişmemesi gerekse alt yapı yetersizliğinden dolayı bazı ilaçlar üretilememekte ve temin edilmesinde güçlükler yaşanmaktadır.

Ülkemizde de bu tür ilaçlara gereksinim duyan hastalar bulunmakta olup bunların bu ihtiyaçlar SGK ve Türk Eczacılar Birliği tarafından sağlanmaktadır.

Sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen ancak ülkemizde ruhsatlandırılmamış veya ruhsatlandırıldığı hâlde çeşitli sebeplerle piyasada bulunmayan ilaçların, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmak üzere yurt dışından reçete bazında veya acil durumlarda toplu olarak tedarik edilerek hastalara ulaştırılması için SGK bünyesinde İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet vermektedir.

Yurtdışından temin edilecek ilaçlar ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yanı sıra Türk Eczacıları Birliği de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu" ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışından ilaç tedarik etmektedir.



İSTENEN BELGELER

Yurtdışından ilaç temin edilebilmesi için ilk önce başvuru formu doldurulmalı ayrıca; e-reçete numarası, e-rapor, kimlik fotokopisi ve gerekli görülmesi halinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayı başvuru formuna eklenerek, elden ya da posta yolu ile belgelerin Ankara'da bulunan İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne ya da Türk Eczacılar Birliği'nin yurtdışı ilaç temin birimlerine iletilmesi gerekmektedir.

Yapılan başvuru sonrasında ilaç ile ilgili olarak herhangi bir katılım payı ödenmesi gerekiyor ise, SGK tarafından başvuruda belirtilen telefon numarasına SMS ile bilgi gönderilmekte olup katılım payının herhangi bir bankaya "SGK Borçlanma" kodu ile ödenmesinin ardından ilaçlar talebe göre elden ya da kargo yolu ile teslim edilmektedir.



ÖNEMLİ HUSUSLAR

Yurtdışından ilaç temin etmesi gereken kişilerin ilgili süreçte bir aksaklık yaşamamaları adına reçete ve ilaç kullanım raporlarında aşağıda belirttiğim unsurlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

İlk olarak yurt dışından ilaç temini için öncelikli şart T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'( TİTCK) nun ithalat için onay vermesidir. Bu onayı alamayan ilaçlar maalesef temin edilememektedir. Ancak onaydan muaf olan ilaçlar da bulunmakta olup bu ilaçlar ve temin edilebilen aktif ilaç listeleri ilgili Kurumun sayfasından takip edilebilir.

Ayrıca TİTCK tarafından yayınlanan "Yurtdışı İlaç Listesi"'nde yer alan ilaçlar için ICD-10 kodu, tanı kodu ve varsa açıklamalar ile ilaç kullanım raporunda yer alan ICD-10 kodu, tanı kodu ve açıklamalar uyumlu olmalıdır.

Bunların dışında reçeteler düzenlendiği tarihten itibaren 56 gün geçerli olup reçete tarihi, rapor tarihi ile aynı veya o tarihten sonraki bir tarih olmalıdır. 01/11/2019 tarihinden itibaren düzenlenen reçete ve ilaç kullanım raporları elektronik olması zorunlu olup bu tarihten önce düzenlenen ve elektronik olmayan ilaç kullanım raporları ise süresi bitimine kadar geçerlidir.

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