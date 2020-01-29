İşverenler; sigortalı sayılan kişileri çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kurumumuza bildirmekle yükümlüdür. Yani işe alınacak kişilerin çalışmaya başlatılacağı günden önce SGK'ya bildirilmeleri gerekmektedir.

Ancak bu durumun da bazı işyerleri açısından istisnaları mevcuttur.

Bu istisnalar 5510 sayılı kanunda sayılmış olup, örneğin inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün kurumumuza bildirimleri yapılırsa, bu çalışanların bildirimi sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır ve cezai işlem uygulanmaz.

İşverenleri tarafından bildirimleri yapılan sigortalılar herhangi bir sorunla karşılaşmadan sağlık yardımlarından faydalanmakta ve emeklilik günlerine adım adım yaklaşmaktadır. Ancak bazı işverenler yükümlülüklerini yerine getirmemekte, çalışanların bildirimlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemekte ve primlerini ödememektedir. Ya da ilk başta bildirimlerini yaptıkları çalışanların, belirli bir süre sonra haberi olmadan çıkışını yapma yoluna gidebilmektedirler.

Bu durumda çalışmaya devam eden sigortalılar hem sağlık hizmeti alamamakta hem de kendileri için prim ödenmediği için emeklilik için gereken gün şartlarını yerine getirememektedirler. Peki çalışanlar sigortalı bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını nasıl anlayacaklar?



KAYITLARINIZI SORGULAYIN

Çalışanlar ilk etapta E-Devlet sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Uygulamalarına girerek hizmet kayıtlarını belirli periyotlarla kontrol etmelidir. Yukarıda belirttiğim durumlarla karşı karşıya olup olmadıklarını öğrenmek için atacakları ilk adım budur.

Bir diğer yol ise ikamet ettikleri yerde bulunan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine giderek Hizmet Dökümlerini talep etmeleridir. Aldıkları dökümlerde sigortalı olarak bildirildikleri günleri, işe giriş ve işten çıkış tarihleri ile hangi işyerinden bildirim yapıldığını görebilirler.

Sigortalı bildirimlerinin yapılmadığını ya da kendilerinden habersiz olarak çıkışlarının yapıldığını tespit eden çalışanlar bu durumda "ALO 170" hattını arayarak ya da "CİMER" üzerinden şikayette bulunabilirler.

Bunun dışında ayrıca yine bir dilekçe ile bağlı bulundukları yerdeki sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Başvuru esnasında kişinin kendi bilgileri ile birlikte çalışılan işyerine ait unvan, adres ve biliniyor ise işyeri sicil numarasının bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca başvuru yapan kişinin delil teşkil etmesi açısından, varsa işyerinde imzaladığı belgeleri de ibraz etmesi denetimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.



GÖREVLİ MEMURLAR DENETLER

Sigortasız çalıştırıldığını beyan eden kişinin dilekçesi ilgili üniteye havale edildikten sonra kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından belirtilen işyeri ve çevresinde denetim gerçekleştirilir.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarının görevleri sırasında tespit ettikleri Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, yemin hariç her türlü delile dayandırılabilir.

Ayrıca işyerine de daha önceki yazılarımda detaylı olarak belirtiğim gibi çok yüksek tutarlarda idari para cezası kesilmektedir. Ayrıca denetim ve kontrolle görevli memurlar tarafından yapılan incelemelerde tespit edilemeyen çalışmalar için, kişiler mahkemeye başvuru yaparak hizmet sürelerinin tespit edilmesini talep edebilirler. Sosyal güvence içinde kalın...