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Anasayfa > Yazarlar > Bumble Bee tek
Bumble Bee tek ERGUN ONARIR Bumble Bee tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 18.02.2020, 00:00
1.AYAK: Kısrakların 3 şartlı yarışında Selda Hanım, Prenses Derya, Nazarnaz, Aymira, Bahar Gözlüm ve Bersun Ateşi arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Arapların uzun mesafe 15 handikap çekişmesinde Yantar, Altınonur, Özgenağa, Anadolukan ve Poyrazım kapışması kazananı belirler.
3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Pragya, Mi Victoria, Demirleydi ve Bala birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: "Çukurova Bl. Bşk." koşusunda ilk şansı Trilya'ya veriyorum.
İyi durumlarıyla Mars ve Ardaşah da ihmale gelmez.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Bumble Bee'nin kazanmasını bekliyorum. Tek olur.
6.AYAK: Kapanıştaki satış 2 koşusunda Humbara ve Dallas öne çıkan isimler. Levent Bey ve James yeri olanlara. İyi şanslar.
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