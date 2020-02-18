1.AYAK: Kısrakların 3 şartlı yarışında Selda Hanım, Prenses Derya, Nazarnaz, Aymira, Bahar Gözlüm ve Bersun Ateşi arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Arapların uzun mesafe 15 handikap çekişmesinde Yantar, Altınonur, Özgenağa, Anadolukan ve Poyrazım kapışması kazananı belirler.

3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Pragya, Mi Victoria, Demirleydi ve Bala birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: "Çukurova Bl. Bşk." koşusunda ilk şansı Trilya'ya veriyorum.

İyi durumlarıyla Mars ve Ardaşah da ihmale gelmez.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Bumble Bee'nin kazanmasını bekliyorum. Tek olur.

6.AYAK: Kapanıştaki satış 2 koşusunda Humbara ve Dallas öne çıkan isimler. Levent Bey ve James yeri olanlara. İyi şanslar.

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