1.AYAK: Arapların "Sezgin" koşusunu kapatmak gerekiyor.

Cankurtbey, Özpar, Öncüpınar, Kral Artur, Karagül Beyi ve Duman öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: 3 şartlı yarışta Güzel Tutku, Pufuduk, Altın Zele, Nevriye Hanım ve Kuzey Yıldızı öne çıkan isimler. Şintay ve Roja yeri olanlara.

3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Persian Rose ve Vaya Bien birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Tayların 14 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Free Your Heart'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Gypsy Girl, Cingoroz ve Titanium birinciliğe daha yakın taylar. Deveroy sürprizde.

6.AYAK: Kapanış koşusunda White Noble, De Femme, Juno ve Penguen birincilik adaylarım.

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