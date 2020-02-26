1.AYAK: Arapların "Sezgin" koşusunu kapatmak gerekiyor.
Cankurtbey, Özpar, Öncüpınar, Kral Artur, Karagül Beyi ve Duman öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: 3 şartlı yarışta Güzel Tutku, Pufuduk, Altın Zele, Nevriye Hanım ve Kuzey Yıldızı öne çıkan isimler. Şintay ve Roja yeri olanlara.
3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Persian Rose ve Vaya Bien birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Tayların 14 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Free Your Heart'ın kazanmasını bekliyorum. Tek yazılabilir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Gypsy Girl, Cingoroz ve Titanium birinciliğe daha yakın taylar. Deveroy sürprizde.
6.AYAK: Kapanış koşusunda White Noble, De Femme, Juno ve Penguen birincilik adaylarım.