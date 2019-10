İzmir'deki belediyelerde bir festival ve şenlik çılgınlığıdır gidiyor. Belediye başkanları, gerek kendilerinin gerekse de danışman ve yöneticilerinin aklına gelen her şeyin festivalini yapıyor. Artık işin cılkı çıkmış durumda...

Tabii bu festivallerin hepsinin "Sadece vatandaşlar güzel vakit geçirsin, ilçenin tanıtımı olsun" diye yapıldığını düşünmek büyük saflık olur. İzmir'de düzenlenen belediye festivalleri ortaya on milyonlarca liralık bir rant çıkarıyor. Hiçbir belediye başkanını zan altında bırakmak istemem ama bu rantı birileri çatır çatır yiyor. Belediyeler bu şekilde adeta soyuluyor!



CHP'Lİ İSİM TEK TEK ANLATTI



İzmir'deki 31 belediyenin 25'inde iktidar olan CHP'nin entelektüel kanadından sosyal bilimci Dr.Oktay Gökdemir, sosyal medyada bu soygunu anlatan 'Festival Belediyeciliği' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Belediye başkanlarını uyaran Gökdemir, CHP'nin daha önce 1989'da birçok belediyede iktidar olan SHP'nin yaptığı bu hataya yeniden düştüğüne dikkat çekti. CHP'de doğruları söylediği için adeta 9 köyden kovulan ve en son İl Disiplin Kurulu tarafından 2 yıl partiden uzaklaştırma cezası verilen Gökdemir'in yazısının ilgili bölümünü yorum yapmadan aktarıyorum:



LAY LAY LOM BELEDİYECİLİĞİ



"1989 belediyeciliği İSKİ gibi bir skandalla sonlandırıldı... Ama festival işini de belediyeler abartmıştı. Acı bir deneyimdi bizim için. Şimdi yine benzer bir süreç yaşıyoruz. İlginç bir biçimde 89 sürecinin festival belediyeciliğine, konser belediyeciliğine geri döndük. Gün geçmiyor ki festival yapılmasın. Konserler gırla.

Bir tür 'lay lay lom' belediyeciliği. Birinci geleneksel bardacık, bağbozumu, nar, enginar, zeytinyağı, aklınıza gelecek her türden meyvenin ve sebzenin festivali var artık. Ortalık festivalden ve konserden geçilmiyor. Uzun yıllar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kültür-sanat işlerine kafa yormuş birisi olarak söylüyorum, bir belediyede festival, konser ve sergi gibi sanat kültür etkinliklerinin satın alımı yoğun bir şekilde yapılıyorsa orada her türden handikap ürer."



İZMİRLİLER PEŞİNE DÜŞMELİ



Bu festivaller kapsamında düzenlenen konserlere dikkat çeken Gökdemir, şöyle devam etti: "Bu etkinlikler suya yazılan yazı gibidir. Örneğin, bir ilçede toplam 5 dönüm bağ var ya da üç ağaç bardacık incir... Hemen 1. geleneksel bağbozumu şenliği düzenlenir ya da ... ilçesi bardacık festivali. Yerel sanatçılar ve popüler sanatçılardan oluşan konser satın alması yapılır. Örneğin X sanatçının kaşesi 150 bin TL'dir. Ama size iki saatlik konseri 350 bin TL'ye ihale yaparlar.

Sanatçı bu paranın 100 bin TL'sini alır. Gerisini menajerler ve organizatörler üleşir. 3 gün her akşam konser olur. En basitinden 1 milyon lira konserlerden kaldırırlar. Sonra başkana prolange bir kokteyl verdirirler en az bin kişilik. Prolange kokteylin kişi başı fiyatı bugünkü kurla söylüyorum 60 TL'dir. Etti mi size 600 bin TL. Hangi birisini sayayım. Değerli başkanlarım yol yakınken bu konser-festival belediyeciliğinden vazgeçin. Lüften vergilerimizi sosyal belediyecilik çerçevesinde üretken projelere harcayın." SON SÖZ:

CHP'de Gökdemir'i söylediği bu doğrular yüzünden şimdi yine tefe koyarlar. Ama gerçek tablo bu. İzmirliler olarak artık bu festival ve şenliklerle kamu kaynaklarının kimlere aktarıldığını sorgulamalıyız. Eğer bizim paramızla birileri haksız yere zengin ediliyorsa hem belediye yöneticilerinin hem de bu zengin olanların yakasını bırakmamalıyız...