İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çok iddialı konuşuyor!

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiden 12 yılda yaptığı toplam 470 milyon liralık alımı, 5 yıl içinde 1 milyar liraya çıkaracağını söylemişti. Yeni Asır'ı ziyaretinde de Alsancak Garı ile Karşıyaka Vapur İskelesi önü ve Basmane'de trafiği yer altına alacaklarını ifade ederek, "Bunlar 2 yıl içinde biter" demişti.



HALA KANALİZASYON AKIYOR



En iddialı çıkışı ise, hala kanalizasyon sularının aktığı Körfez'i 3 yıl içinde temizleyip yüzülebilir hale getireceğini iddia etmesi olmuştu. Şimdi de, "Konak Pier-Saat Kulesi- Kemeraltı-Anfi Tiyatro ve İkiçeşmelik'in bulunduğu güzergahta yapılacak restorasyonu 29 Ekim 2023'e kadar bitireceğiz.

3 yıl içerisinde yani 2023 yılına kadar o bölgedeki Anfi Tiyatro'yu da gün yüzüne çıkaracağız. İzmir yeni bir Efes kazanacak.

Açılışı da bir dünya starıyla yapacağız" iddiasında bulundu.



YİNE BÜYÜK KONUŞTU



İnşallah Soyer, bu dediklerini söylediği zamanda yapar, ancak şu ana kadar büyük çaplı hiçbir proje için henüz bir kazma dahi vuramadığını dikkate alırsak bunun çok zor olduğu gözüküyor. Örneğin, belediye daha Soyer'in kendi lojmanının bulunduğu Halil Rıfat Paşa Caddesi çevresindeki altyapı yenileme çalışmalarını bile aylardır bitiremiyor, koskoca Körfez'i nasıl 3 yıl içinde yüzülebilir hale getirecek?



HESAPLATIP ÖYLE AÇIKLAMALI



Tunç Başkan, şimdi de Efes'teki kadar büyük bir anfi tiyatroyu 29 Ekim 2023'e kadar gün yüzüne çıkaracağını söylüyor.

Arkeolojik kazılar öyle kepçe ve iş makineleriyle yapılmıyor! Efes'teki kazılar önceki yüzyıldan beri sürüyor ve daha onlarca yıl süreceği hesaplanıyor. Sayın Başkan, bu kadar iddialı konuşmadan önce ilgili bürokrat ve mühendislerine iyice bir hesap kitap yaptırıp açıklama yapsa daha sağlıklı olur diye düşünüyorum!



CHP'Lİ BAŞKANDAN 'NECİP FAZIL' ADIMI



CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Şehir Tiyatroları'nın yeni yönetiminin, ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek'in bir oyununu programdan kaldırması tepki çekmişti.

Bu konuyla ilgili tartışmalar sürerken görüştüğümüz CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, çok konuşulacak bir bilgi verdi. Aksoy, İnönü Mahallesi'nde yapımını sürdürdükleri bir parka 'Necip Fazıl Kısakürek' ismini vereceklerini açıkladı.



CEMİL MERİÇ ATÖLYESİ



Ayrıca muhafazakar kesimde büyük ilgi gören düşünür Cemil Meriç'in ismini de ilçedeki Kubilay Kültür Merkezi içinde kurdukları felsefe ve sosyoloji atölyesine verdiklerini dile getirdi. Aksoy'a "İstanbul'da böyle bir iptal kararı alınırken CHP'li bir başkan olarak sizin böyle bir adım atmanız çok konuşulur" dediğimde ise, "Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Cemil Meriç, Kemal Tahir ve İdris Küçükömer gibi isimler Türkiye'nin birer değeri. Hepsine sahip çıkmalıyız. Bugün nasıl Nazım Hikmet'le ilgili bir yanlış adım atıldığında tepki gösteriyorsak Necip Fazıl için atıldığında da gösterebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Aksoy'un bu sözlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li başkanlar da duymalı...