CHP İzmir örgütü, kongre süreci öncesinde tam manasıyla ikiye bölündü. Bir yanda mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in devam etmesini isteyenler, diğer yanda ise Yücel'e şiddetle karşı çıkanlar var.

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi Yücel'i destekleyen cephede Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yer alıyor. Tuncay Özkan'ın ekibindeki Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da doğal olarak bu safta mevzi almış durumda...



SOYER, İSTEMİYOR



Yücel'i istemeyenlerin başında ise, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer alıyor. Soyer'in seçim öncesi ilçe adaylarının belirlenmesinde anlaşmazlıklara düştüğü ve uyumlu çalışamadığı Yücel'in seçimden sonraki siyasi tartışmalarda da kendisini yalnız bıraktığını düşündüğü kaydediliyor.

Soyer ile birlikte siyaset yaptığı Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, il başkan adaylığı için Devrim Barış Çelik'i hazırlıyor.



MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK



CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da yaptığı açıklamalarla Yücel'i istemediğini net bir şekilde ortaya koydu. Bakan'ın da Çelik'e destek vereceği belirtildi. Öte yandan İzmir milletvekilleri Mahir Polat, Bedri Serter, Kani Beko, Özcan Purçu, Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç ve Tacettin Bayır'ın da Yücel'in yola devam etmemesi gerektiğinisavunduğu ve bu yönde çalışma yaptıkları öne sürülüyor. Bu milletvekillerinin de Çelik'e destek vereceği belirtiliyor.Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de Soyer'le hareket ediyor.



GÜMRÜKÇÜ NE YAPACAK?



Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un da Soyer'e destek verdiği kulislerde konuşuluyor. Dün ilçe kongreleriyle ilgili kaleme aldığımız yazı dizisinde de kaydettiğimiz gibi, Tuncay Özkan'ın ekibinde yer alan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün ise, 2017'deki il kongresinde karşı karşıya geldiği Deniz Yücel ile sorunları olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Gümrükçü'nün de Soyer cephesine dahil olabileceği iddiaları kulislerde dillendiriliyor.



KILIÇDAROĞLU'NA ABLUKA



Taraflar, desteğini alabilmek için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta abluka altına almış durumda. Özkan'ın, genel merkezde bulduğu her fırsatta Kılıçdaroğlu'na Yücel'in görevine devam etmesi gerektiğini söylediği belirtiliyor. Soyer'in de Kılıçdaroğlu'na gidip Yücel'i neden istemediğini madde madde anlattığı kaydediliyor.

Abdül Batur ve Ali Engin'in de, Genel Başkan'la görüşüp, "Yücel devam etmeli" dediği aktarılıyor. Son olarak ise, Murat Bakan, Bedri Serter ile Mahir Polat'ın Kılıçdaroğlu ile görüşerek Yücel'in başarısız olduğunu ve yerine yeni bir ismin gelmesi gerektiğini anlattıkları dile getiriliyor.



BU TABLOYLA SANCI BİTMEZ



Sonuçta bu savaşı kimin kazanacağını CHP üyeleri ve onların seçtiği delegeler belirleyecek. Ancak bu bölünmüşlük tablosu il kongresi sonrası için de CHP İzmir'de sancının hiç bitmeyeceğini ortaya koyuyor.

Hele Yücel, Soyer'e rağmen yeniden göreve gelirse savaş kaçınılmaz...