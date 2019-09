İstanbul'da yaşanan 5.8'lik sarsıntı, deprem gerçeğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Bu işin şakasının olmadığını yeniden idrak ettik. Şimdi ulusal medyada günlerdir İstanbul'da olması beklenen büyük deprem konuşuluyor.

Gazeteler sürekli bu konuyu manşetine taşıyor. Yaşanacak 7 ve üzeri şiddetinde bir depremde İstanbul'da onbinlerce kişinin öleceği ifade ediliyor.



İZMİR DE DEPREM BÖLGESİNDE



Türkiye, İstanbul'u konuşurken biz İzmir olarak kendi içler acısı halimizi gözden kaçırmayalım... İzmir de 1. derece deprem kuşağında. İstanbul'da bir tek büyük fay varken İzmir ve çevresinde tam 12 aktif fay var. Yapılan araştırmalara göre İzmir'deki binaların yüzde 62'si depreme dayanıksız. 313 bin binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerekiyor. Bu 313 bin binada 1 milyon 650 bin konut ve işyeri yer alıyor.

Bilim insanları İzmir'i yıllardır uyarıyor.

Bu bilim insanlarından Prof. Dr. Atilla Uluğ, daha birkaç hafta önce "İzmir'de 6.5 -7 büyüklüğünde deprem her an olabilir" diyerek ilk başta Kordonboyu'ndaki binlerce apartmanın yıkılacacağı uyarısında bulunmuştu.

Peki İzmir deprem için ne yapıyor?

Kocaman bir hiç...



PARMAĞINI OYNATMIYOR



Kenti depreme hazırlama konusunda en büyük sorumluluğa sahip Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki kendi ana binası bile depreme dayanıksız. Bu ta 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bilimsel raporuyla tespit edildi. Yapılan incelemede belediye sarayını taşıyan kazıkların kırık olduğu anlaşıldı. O binada 2 binden fazla kişi çalışıyor. Yarın bir deprem olsa ilk önce bu bina çökecek. Ama, bu somut gerçeğe rağmen Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu gibi yeni Başkan Tunç Soyer de parmağını kıpırdatmıyor.



YÜZÜYOR, KOŞUYOR, ZIPLIYOR



Soyer, Seferihisar'daki 10 yıllık başkanlığı için "O dönem lay lay lommuş" demişti... Ama hiç kusura bakmasın, şu an da 'lay lay lom'dan başka hiçbir şey yapmıyor...

Bir gün bisiklete biniyor, ertesi gün yüzüyor, bir başka gün koşuyor... Bir bakıyorsunuz duvara tırmanıyor, ardından zipline ile kayıyor. Danslarıyla Türkiye gündemine oturuyor. Ayrıca 'Çav Bella' diye bir ses duyar duymaz da zıplamaya başlıyor. Dün de Körfez'deki yelken yarışına katılmış...

Sayın Soyer...

Artık, şu lay lay lomu bıraksanız da şu belediye binasını ve İzmir'i depreme hazırlasanız çok iyi olacak...Unutmayın sizin en öncelikli göreviniz de bu...



NARLIDERE'DE İTTİFAK ÇATIRDIYOR MU?



CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki kongre kulisleriyle ilgili yayınladığımız yazı dizisinde Narlıdere'de, Belediye Başkanı Ali Engin, bu ilçeden ayrılarak Konak Belediye Başkanı olan Abdül Batur ve Milletvekili Ednan Arslan'ın ittifakından bahsetmiştik. İl Başkanlığı için Deniz Yücel'in yeniden adaylığını isteyen bu 3 ismin Narlıdere'de ise, mevcut İlçe Başkanı Şahin Fırat'ı desteklediğini belirtmiştik. Ancak şimdi kulislerde ilginç bir bilgi konuşulmaya başladı. Buna göre, Narlıdere ittifakında bir miktar çatırdama olmuş.

Bu 3'lü arasında delege ve ilçe yönetiminde daha fazla gücün kimin elinde olacağıyla ilgili alttan alta bir rekabet yaşanıyormuş. İlçe Başkanı Fırat'ın Batur ve Arslan ile olan yakınlığından rahatsızlık duyan Ali Engin de kendisine yakın bir ilçe başkan adayı çıkarabilmek için nabız yoklamaya başlamış...