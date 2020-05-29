Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy'u geçtiğimiz Ekim ayındaki bir yazımda 'Sıradışı Başkan' olarak nitelendirdim. Çünkü Aksoy, o dönem sağ ve muhafazakar kesimle özdeşleşen ünlü şair ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in ismini ilçede bir parka, ünlü düşünür Cemil Meriç'in adını da bir felsefe atölyesine verdi. Bir yandan sol kesimin sembol ismi Deniz Gezmiş'in, diğer yandan ise PKK'lılarca öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun ismini parklara koydu. Dün Aksoy'dan aldığım bir WhatsApp mesajı, bana 'Sıradışı Başkan' teşhisimin ne kadar doğru olduğunu düşündürttü...



DARBEYE HAYIR!

Hatırlarsanız dün bu köşede Başkanı Erdoğan'a küfürler içeren sosyal medya mesajları ortaya çıkan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve 4 CHP yöneticisiyle ilgili "Çirkin Siyaset" başlıklı bir yazı kaleme almıştım.

Arda'nın ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili de skandal paylaşımları ortaya çıkmıştı. İşte Aksoy'un mesajı da bu yazı ile ilgiliydi. Aksoy, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı çıktığını belirttiği sosyal medya paylaşımlarının görsellerini de eklediği mesajında, "Erhan Bey yazınızı okudum. O çirkin siyasetin içinde olmadığımı belirtmek için bunları atıyorum" ifadesini kullanıyordu.





MENDERES PAYLAŞIMI

Bu mesajın ardından Aksoy'u aradım.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından asılan Başbakan Adnan Menderes'le ilgili önceki gün yaptığı bir sosyal medya paylaşımına aldığı bazı tepkilerden yakınarak başladı söze. "Biri bana 'Sen nasıl cumhuriyetçisin' diye yazmış" diyen Aksoy, "Bizim işte sol cenahtan gelen bazı kişilerin tepkileri bunlar.

İnsanlar bazen olaylara o kadar at gözlüğüyle bakıyorlar ki... Önyargılar o kadar kuvvetli ki her kesimde...

Yani seçilmiş Başbakan'ın idamından mutluluk mu duyuyorsun?

Böyle bir mantık olabilir mi?" ifadelerini kullandı.





"15 TEMMUZ'A KARŞI ÇIKTIM"

15 Temmuz'a daha o gün tepki gösterdiğini ifade eden Aksoy, "15 Temmuz akşamı Menemen meydanında mini bir miting yapıldı. Orada o dönem AK Parti'den belediye meclis üyesi olan Bayram Görer bir konuşma yaptı. Ben o akşam Görer'i de aradım ve 'Bu darbeye dur dememiz lazım. Üzerime düşen ne vazife varsa hazırım' dedim. Görer şu an danışmanlığımı yapıyor" diye konuştu. Aksoy'a "15 Temmuz'a tiyatro diyenler var. Kontrollü darbe söylemleri var.

Bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz?" diye sordum. Şu cevabı verdi:

"Kontrollü darbe diye bir şey yok. Ha darbe sonrasındaki siyasi iktidarın tavırları tartışılabilir, konuşulabilir. Asker, polis ve kurumların içindeki darbecileri bertaraf etme noktasında elbette destek vermek lazım. Çünkü sonuç itibariyle bunlar bir darbeye kalkıştı. Darbeci geldiği vakit 'Sen AK Partili misin, sen CHP'li misin?' diye bakmaz. Alır götürür seni."



"O TÖRENE TEK BEN KATILDIM"

Son olarak CHP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfürlü paylaşımlarını sordum Aksoy'a... Şunları dile getirdi:

"Seçilmiş bir insana küfretmenin bir mantığı yok. Şimdi Cumhurbaşkanımız Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışı için buraya geldiğinde İzmir'de törene katılan tek CHP'li belediye başkanı bendim. Niye?

Buraya hizmet edildiği için. Sonuçta bir kişinin siyasetini beğenmeyebilirsiniz ama makama saygı esastır. Yani bu bizim devlet geleneğimiz. Hakaret, küfür hiçbir şekilde kabul edilemez." CHP'de bizzat Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından dillendirilen 'Kontrollü darbe' söylemleri, bazı CHP yöneticilerinin yeni bir darbe çağrışımı yapan çıkışları ile yine birçok CHP'linin Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları ortadayken Arda, çıkıp cesurca duruşunu bu şekilde ortaya koydu. Sizce de 'Sıradışı' yakıştırmasını hak etmiyor mu?