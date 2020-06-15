İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır uyguladığı Süt Kuzusu projesi giderek ilginç bir hal almaya başladı.

Sizlere geçtiğimiz hafta bu köşede Başkan Tunç Soyer'in göreve geldikten sonra belediyenin eskiden tamamını Tire Süt Kooperatifi'nden yaptığı süt alımının önemli bölümünü eşi Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Köy-Koop'a kaydırdığını yazmıştım. Soyer'in Tire Süt ile bu ay biten son sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ve süt alımının tamamını artık Köy-Koop üzerinden mi yapacağı sorularını gündeme getirmiştim.



ÜRETİCİDEN Mİ SANAYİCİDEN Mİ?

Projenin giderek ilginç bir hal almasının birkaç sebebi var. Birincisi Büyükşehir'in İzmir Köy-Koop'tan aldığı sütün kaynağıyla ilgili oluşan soru işaretleri... Tire Süt, 2 bin ortağından topladığı sütleri İzmir'deki Pınar Süt tesislerinde paketletip belediye adına kendisi dağıtıyor.

Bu sütlerin üretici (müstahsil) makbuzunu da Büyükşehir'e sunuyor. Böylece sütün bizzat üreticiden alındığı ortaya konulmuş oluyor. Ancak, edindiğim bilgiye göre İzmir Köy-Koop üzerinden yapılan alımlarda müstahsil makbuzlarının büyük bölümü ortada yok.

Yani dağıtılan sütler üreticiden mi yoksa sanayiciden mi alınıyor çok net değil. Sektörde sütlerin bazen sanayiciden alındığı yönünde yoğun bir söylenti dolaşıyor.





BURSA'DA DOLDURTUYOR

Bir okuyucum geçtiğimiz günlerde iki ayrı Süt Kuzusu paketi fotoğrafı gönderdi.

Birinde paketleme yeri olarak Balıkesir'deki bir süt tesisinin ismi yazarken diğerinde Koç Holding'e bağlı Tat Gıda bünyesinde yer alan ve Bursa Mustafakemalpaşa'da üretim yapan SEK Tesisleri yazıyor. Yani seçim öncesi 'en büyük rüyasının Koç Holding'in merkezini İzmir'e taşıması' olduğu söyleminde bulunan Soyer, Koç'u İzmir'e getiremese de kendisi Koç'a gidiyor.

İzmir'de topladığı belirtilen sütleri Bursa'ya kadar taşıyıp orada Koç Holding'e paketlettirip kente geri getiriyor. Ya da bu söylendiği gibi bu sütler İzmir'de toplanmıyor doğrudan Balıkesir'deki firma veya SEK'ten alınıp İzmir'de dağıtılıyor. Eğer süt sanayiciden alınıyorsa, Başkan Soyer'in "Köy-Koop üzerinden tarımı destekliyoruz" söylemi de boşa çıkmış oluyor.



BELEDİYE ŞEFFAF OLMALI

Belediye bu sütlerin kaynağıyla ilgili bir an önce şeffaflık sağlamalı. Örneğin elinde varsa üretici makbuzlarını ortaya koymalı.

Yoksa belirsizlikler bu gidişle birçok kente örnek olan projeye zarar verecek.

Bunu neden mi söylüyorum. Şundan...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Sarnıçlı bir vatandaş, Süt Kuzusu projesinden aldığı sütlerin bozuk çıktığı yönünde sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Bunun ardından söylentiler aldı başını gitti. Bu arada vatandaşın sosyal medyadaki söz konusu paylaşımını bir süre sonra silmesi de dikkat çekti. Vatandaşın paylaşımı üzerine İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek belediyenin Köy-Koop'tan aldığı sütlerin dağıtımını yaptığı Buca'daki deposuna gitti.



TEST SONUÇLARI OLUMLU ÇIKTI

Buradaki sütlerden numune alınıp teste gönderildi. Test sonuçları geçtiğimiz Cuma günü netleşti. Neyse ki, sonuçlar olumlu çıktı, yani sütler bozuk değildi.

Eğer, o sütler bozuk çıksaydı yıllardır tek bir olumsuz haberin gelmediği böylesine güzel bir proje sırf Köy-Koop sevdası yüzünden adeta heba edilmiş olacaktı.

Başkan Soyer'e buradan süreci hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde şeffaflaştırması çağrısında bulunuyorum.