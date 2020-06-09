Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 2004-2019 arasında 15 yıl yönetti. Maalesef İzmir, bu süreçte Anadolu'nun diğer kentlerinin gösterdiği hızlı gelişimi yakalayamadı. Birçok Anadolu kenti alıp başını giderken İzmir yerinde saydı.

Bu nedenle İzmir'e 'köy' yakıştırması yapanları bile duyar olduk. Bu tablo nedeniyle Kocaoğlu'nu çok eleştirdik.



KOCAOĞLU'NU ARATIYOR

Ancak, şimdiki Başkan Tunç Soyer'in 1 yıllık icraatına bakınca Kocaoğlu'nu mumla arar hale geldik. Kocaoğlu hizmet noktasında bekleneni verememişti belki ama en azından belediyenin bütçesine sahip çıkmıştı. Borç almak yerine borç ödemişti. Belediyenin parasını her önüne gelene dağıtmamıştı. Ayrıca neredeyse hiç gayrimenkul satışı yapmamıştı.



HIZLA SATIŞA GEÇTİ

Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde belediyeye ait değerli arazileri tek tek satan Soyer ise, Büyükşehir Belediye Başkanı olunca da bu huyundan maalesef vazgeçmedi. Şu ana kadar İzmir'e kalıcı hiçbir eser kazandırmayan Soyer, eldeki gayrimenkulleri tek tek satıyor. En son 40 daire ve 54 arsayı daha satışa çıkardı. Soyer için aday olduğu dönemde "Büyükşehir'e başkan olursa Saat Kulesi'ni bile satar" eleştirileri yapılıyordu. Görünen, iş o boyuta varmasa da belediyenin elinde doğru düzgün gayrimenkul kalmayacak.



KARA DELİK BÜYÜYOR

Maalesef Soyer, sürekli zarar ederek belediye bütçesinin önemli bir bölümünü yutan bağlı şirketlerdeki yönetici atamalarıyla skandallara imza atıyor. Bu şirketleri zarardan kurtaracak liyakatlı yöneticiler atamak yerine kimi bulsa yönetici yapıyor.

CHP'den aday olup seçilememiş birçok isim şu an şirket yönetimlerinde. Sadece CHP de değil İyi Parti'den de atanan üst düzey isimler var. En son psikolog, siyaset bilimci ve felsefeci olan, KHK ile görevden uzaklaştırılmış 3 profesörü HDP kontenjanından kafe işletmecisi Grand Plaza yönetimine getirdi. Ayrıca İstanbul'da yaşayan ve birçok skandalla adından söz ettiren CHP eski Milletvekili Eren Erdem'i de ÜNİBEL'e yönetici yaptı.



ŞOFÖRÜNÜ DE YÖNETİCİ YAPTI

Bu arada bugünkü manşetimizle Soyer'in liyakat dışı atamalarda yaptığı zirveyi ortaya koyduk. Soyer, Seferihisar'dan Büyükşehir'e yanında getirdiği şoförü Hüseyin Sezer'i de sürekli zarar eden şirketlerden İZDENİZ'e yönetici yaptı. Artık bu liyakatte son noktaydı! Siz zarar eden bu şirketlere faaliyet alanıyla ilgili hiçbir bilgi ve tecrübesi olmayan insanları yönetici yaparsanız o şirketler artık belediye parasıyla da ayakta duramaz, batar.



BORÇLAR DA ARTIYOR

Bu arada Büyükşehir şirketleriyle birlikte konsolide borcu da 4 milyar 800 milyon liraya çıkmış durumda. Soyer yeni borçlanmalara da gidiyor. Siz bir yandan gayrimenkulleri tek tek satarken diğer yandan borçlanmayı sürdürür ve üzerine bir de kurum ve iştiraklerini kötü yönetirseniz işin sonu hüsrana varır. Yani tablo maalesef iç açıcı değil. Soyer, 5 yıllık görev süresinin sonunda enkaza dönmüş bir belediye bırakacak gibi gözüküyor.