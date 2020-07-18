İzmir Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim bünyesindeki 30 okulda özel eğitim gören çocuklarımızın 15 yıldır ücretsiz karşıladığı öğle yemeği hizmetini kaldırdı. Bugüne kadar popüler olan her konuda gündeme gelmek için gerekirse milyonlarca lira harcamaktan çekinmeyen Başkan Tunç Soyer'in bu yaptığına akıl sır erdirmek mümkün değil.

Her şeye para bulunuyor, milyonlarca lira ödenerek konserler düzenlenebiliyor ama özel eğitim görmesi gereken çocuklarımıza bulunamıyor öyle mi? Yazık...



'SU GİBİ HARCAMANIN' RAKAMLARI

İşte size somut bir örnek...

Belediyenin Ocak-Haziran 2020 dönemini kapsayan 6 aylık bütçe gerçekleşme raporu açıklandı. Bu raporda da İzmir'in parasının 'su gibi harcandığı' bir kez daha ortaya çıktı. Soyer, özel eğitim öğrencilerinden keserken Ankara Çankaya'dan gelen müteahhitlere ödemeleri hiç aksatmıyor maşallah!



OPERA BİNASI MİLYONLARI YUTUYOR

Bu kentte adeta bir kara deliğe dönüşen opera binası gerçeği var. Belediye burada işi, 102 milyon lira daha yüksek teklif veren, üstelik ihale şartlarını da tek başına karşılayamayan Çankayalı Çağdan Mühendislik firmasına verdi.

Geçen 2 yıla yakın süreçte 153 milyon lira harcanmasına rağmen inşaat temel seviyesinde kaldı. Belediye 2019 faaliyet raporunda buraya sadece binlerce kazık çakıldığını açıkladı.

Yani İzmir'in 153 milyon lirasının kazığa gittiği ortaya çıktı. Biz Yeni Asır olarak bu çarpıcı tabloyu geçtiğimiz günlerde manşetten duyurduk.

Son bütçe gerçekleşme raporuna baktım. Soyer, bu inşaat için Haziran ayında 9.1 milyon lira daha ödeme yapmış. İnşaatta ise yine gözle görülür hiçbir ilerleme yok...



ASTRONOMİK RAKAMLAR

Peki öyleyse bu para nereye gitmiş?

Anlaşılan Soyer, özel öğrencilerden keserken 'kazığa' 9.1 milyon lira daha vermiş... Bugüne kadar inşaatın temel çukuruna gömülen para böylece 162 milyon lirayı bulmuş oldu. İnsaf...

Bu arada raporda başka çarpıcı rakamlar da var. Örneğin belediye, sadece Haziran'da 7.4 milyon liralık içecek satın almış. Artık nasıl bir içecekse bunlar? Bunun üzerine de 2.6 milyon kiralık su alınmış. Yılbaşından bu yana su ve içecek için ödenen para toplam 40.4 milyon liranın üzerinde...



ASIL İSRAF BU DEĞİL Mİ?

Ya taşıt kiralama için ödenen astronomik rakamlara ne demeli?

CHP, yerel seçim sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki araç kiralamalarını 'israf' olarak algılatmaya çalışmıştı. Şimdi İzmir Büyükşehir'in rakamlarına bakılınca o söylenen 'israf'ın izleri net olarak görülüyor. Sadece Haziran'da 6.4 milyon lira taşıt kiralama için harcanmış. Yılbaşından bu yana harcanan para ise tam 27.3 milyon lira...

Bu paraları böyle gönül rahatlığı içinde harcarken gözünüzü özel çocukların yemeğine mi dikiyorsunuz? Vicdanlarınız bu kadar mı kurudu?

Başkan Soyer, bu yanlıştan vazgeçmeli...

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