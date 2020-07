İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i bu köşede böyle çok konu etmeyeyim diyorum ancak maalesef kendisi buna izin vermiyor! O kadar çok hata yapıyor ve o kadar çok çelişkiye düşüyor ki, bunları İzmirlilerin dikkatine sunmak adeta şart oluyor. Çünkü maalesef İzmir'de belediyeyle organik ilişki içindeki medya organları gerçekleri yazamadığı için bunu yapmak her zamanki gibi bize düşüyor.



TANIMASAK İNANACAĞIZ!

Soyer, şimdi de kalkmış TOKİ'nin Mavişehir'de 'rekreasyon' ve 'spor' alanı olan iki arsayı satışa çıkarmasına isyan ediyor. Önceki gün bu arsaların bulunduğu alanda insanları toplamış ve "Büyükşehir ve tüm İzmir halkı, bu alanların ranta kurban edilmesine karşı Karşıyaka Belediyesi ile her türlü yasal mücadeleyi verecek" diye söylevlerde bulunmuş.

Yani kendisini 11 yıllık belediye başkanlığı sürecinde yeterince tanımamış olsak diyeceğiz ki, "İşte halkı ve kamu malını düşünen Başkan!" Ama tanıyoruz işte...



HARAÇ MEZAT SATTI

Kendisi 10 yıl başkanlık yaptığı Seferihisar'da haraç mezat satılmadık belediye mülkü bırakmadı. Şimdi böyle konuştuğuna göre herhalde bunları unuttu... Ben birkaçını hemen hatırlatıvereyim...

Örneğin, üzerinde 5 yıldızlı otel bulunan 52 bin metrekarelik arsayı 2016'da sadece 14.2 milyon liraya sattı.

Ekmeksiz Plajı'nı kent meydanına bir park yapılması karşılığı Kazaklara verdi.

75 bin metrekarelik bir başka arsayı 2015'te 19.5 milyon liraya elden çıkardı.

2010'da 120 bin metrekarelik arsayı 15.7 milyon liraya devretti.



YÜZDE 780'LİK ARTIŞ

Bunlar gibi daha birçok örnek sayılabilir.

1 milyon 350 bin liraya, yani bir villadan ucuza ilçenin tek adasını sattı, daha ötesi var mı?

Peki Büyükşehir Belediye Başkanı olunca durdu mu? Ne gezer...

Kendisinden önceki başkanın aksine belediyenin arsa, lojman ve dairelerini tek tek satmaya başladı. Bu yılın ilk 5 ayında tam 105 milyon liralık satış gerçekleştirdi.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 11 milyon 991 bin liraydı. Yani Soyer, Büyükşehir'in mülk satışlarını tam yüzde 780 artırdı. Bu satışlar Haziran'da da devam etti ve 111 milyon liranın üzerine çıktı.

Yani isminiz çıkmış, 'Satışçı Soyer'e siz hala kalkıp hem de sizinki gibi haraç mezat değil rekor fiyatla ihale edilen iki arsanın satışına karşı çıkıyorsunuz.



HİÇ SAMİMİ DEĞİL

Tamam İzmirlilerin bir bölümü bu satışa karşı olabilir. Bu konuda fikrini de açıkça söyleyebilir. Buna karşı dava da açılabilir. Neticede bağımsız yargı kararını verir. Ancak, bu konuda konuşacak en son kişi Soyer'dir. O yüzden söyledikleri hiç samimi değil.

Maalesef her popüler konuda olduğu gibi bu konuda da tribünlere yönelik böyle bir çıkış yaptı. Ama bu defa iş, iyice sırıttı.

İzmir gibi dev bir şehri böyle kasaba politikacısı uyanıklığı kokan söylem ve eylemlerle yönetemezsiniz. İzmirli foyanızı er geç anlar... O yüzden bırakın artık böyle şova yönelik işleri!