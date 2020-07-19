Gökkuşağı, Yaradan'ın en güzel eserlerinden biridir ve bu eseri sevmeyen yoktur. Ancak maalesef İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, harikulade renk armonisine sahip gökkuşağını son dönemlerdeki icraatlarıyla kirletti. Nasıl mı?

LGBTİ dernek ve kuruluşları gökkuşağını logo olarak belirlemişti. Toplumun çok azınlıkta kalan bir kesimi tarafından atılan bu adım kimsenin çok da umrunda değildi. Ancak, Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi gibi önemli bir kamu kurumunun yöneticisi olarak LGBTİ logosunu bulduğu her fırsatta gözümüze sokmaya başladı.



LGBTİ RENKLERİ KULLANDI

Soyer, daha seçilmeden LGBTİ dostu belediyecilik sözleşmesi imzaladı ve LGBTİ temsilcileriyle gökkuşağı renkli bayrakla fotoğraflar çektirdi. LGBTİ yürüyüşlerini kutladı. Ardından kurdurduğu Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nun ismini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu olarak değiştirtirken bu komisyona LGBTİ renklerinden oluşan bir logo yaptırdı. Bu da yetmezmiş gibi Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki ana hizmet binasının kolonlarının görünen kısımlarını LGBTİ renklerine boyattırdı.



SÜT KUZUSU PAKETİNE KOYDU

Soyer'in son icraatı ise, eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde başlanan ve çocuklara taze süt ulaştırmayı esas alan Süt Kuzusu projesinde dağıtılan sütlerin paketlerinin üzerine 'gökkuşağı' koydurmak oldu.





Bu durumu ortaya çıkaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyada Kocaoğlu ve Soyer döneminde dağıtılan süt paketlerinin fotoğraflarını paylaştı. Dağ, bu fotoğraflara "İki görsel arasındaki subliminal mesajı bulun. Sayın Başkan, neyin mesajı bu?" notu düştü.



BU İŞTE BİTYENİĞİ ARIYORUZ

Araştırdım. Kocaoğlu döneminde dağıtılan paketlerde böyle bir uygulama yok ama 2016'da Süt Kuzusu projesi kapsamında düzenlenen resim yarışmanın afişinde gökkuşağı kullanılmış. Ancak o zaman kimse bunun altında bir şey aramamış. Burada ise yukarıda saydığım icraatları ortada olan ve LGBTİ sözleşmesi imzalayan Soyer, söz konusu olunca altında ister istemez bir bityeniği aranıyor.

Bu durum Soyer'in İzmir bayrağı ve parası ile eyalet söyleminde de görüldü.

O sözleri Kocaoğlu söyleseydi, bu kadar tepki çekmezdi. Ama söylem ve icraatlarıyla zaten benzer mesajlar veren Soyer söyleyince kıyamet koptu. Başlıkta dedim ya Soyer gökkuşağını kirletti diye...

Maalesef artık İzmir'de Büyükşehir eliyle karşımıza olur olmaz her yerde gökkuşağı renkleri çıkarıldığında tedirgin oluyoruz. Soyer, gökkuşağını kirletmeye artık bir son verip herkesin yaşam tarzına saygısı olan İzmirlilere elindeki belediye gücüyle böyle dayatmalarda bulunmaktan vazgeçmeli.

DAĞ: MÜCADELE EDECEĞİZ

Tunç Soyer'in Süt Kuzusu projesindeki bu küçük ama manidar operasyonunu ortaya çıkaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile görüştük. Dağ, İzmir'de yerel seçimlerin ardından hizmet noktasında bir değişiklik olmadığını ama maalesef bazı dayatmalar başladığını vurguladı. "Bazen doğrudan bazen de direkt olarak İzmirlilere yönelik toplumsal değerlerimize ters dayatmalarda bulunuluyor" diyen Dağ, "Komisyon logosu, belediye sütunlarının LGBTİ renklerine boyanması bunlardan sadece birkaçı. Şimdi de süt paketlerine böyle bir şey eklendi. Biz toplum değerlerimize aykırı bu dayatmalara karşı her zaman mücadele edeceğiz" diye konuştu. Dağ, önümüzdeki süreçte bu bahsettiği mücadeleyi daha da büyütüp ses getirecek adımlar atacak.