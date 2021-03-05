Yeni Asır Gazetesi olmasa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, al gülüm ver gülüm şeklinde rahat rahat belediye başkanlığı yapacak. Kendisine göbekten bağladığı yerel basın ve internet siteleri aleyhinde hiçbir şey yazamadığı için istediğini alacak, istediğini satacak, istediği kadar parayı istediğine aktaracak. Ancak İzmir'deki bu hesapları Yeni Asır bozuyor.



SKANDALLAR ZİNCİRİ

Soyer'in seçilir seçilmez Şato'ya yerleştiğini biz yazdık. Kardeşini genel sekreter yaptığı vakfa 8.9 milyon lira aktarmasını da. Soyer'in PKK'nın kuklası olan HDP'den isimlerle yaptığı kadrolaşmayı ve HDP'nin üst düzey isimleriyle masa kurup eylem planı yaptığını da biz deşifre ettik. Yine Türkiye'nin Gara'daki 13 şehidine ağladığı günlerde HDP'ye PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili toplantı yapmaları için belediyenin salonunu tahsis ettiğini de biz kaleme aldık. Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarını, hatta bazılarını ta Etiyopya'da bularak belediyeye yönetici yaptığını da biz kaleme aldık. Ayrıca 550 günlük icraatlarını anlattığı talk show tarzı sunumunda yurt dışından aldığı borçları İzmirlilere "dış yatırım" olarak lanse ettiğine de biz dikkat çektik.



TEK SES ÇIKARAMADILAR

Seferihisar'daki zeytinliği için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "sıkma tesisi ve bakıcı evi ile sulama havuzu yapacağım" diye izin alıp havuzlu villa kondurduğunu da biz yazdık. Yeni Asır olarak dünkü manşetimizle Soyer'in bu skandal villasının toprak yolunu asfaltlamak için belediye şirketi İZBETON'u seferber ettiğini de ortaya çıkardık. İZBETON kamyonunun Soyer'in villa yolunu asfaltlarken çektiğimiz fotoğrafı 9 sütun yayınladık. Dün Belediye Basın Müşavirliği'ne "Bu asfalt işiyle ilgili bir açıklama yapacak mısınız?" diye sordum. Yukarıda yazdıklarımızda olduğu gibi Soyer'den, bu skandal için de tek ses çıkmadı. Ne diyelim... Yeni Asır yazarsa böyle yazar...



İZMİR'DE TAŞINMAZ SATIŞI PATLAMASI

Seferihisar'dayken belediyenin değerli mülklerini haraç mezat satan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in satış sevdası tam gaz sürüyor. Büyükşehir'in 2020 yılı bütçe gerçekleşme rakamlarına göre Soyer, 2019'da 57 milyon 109 bin lira olan taşınmaz satışlarını 2020'de yüzde 426 artırdı. Soyer, 2020'de tam 243 milyon 536 bin liralık taşınmaz sattı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre 186 milyon 426 bin liralık bir artışı içeriyor.



ARAÇ KİRALAMADA ARTIŞ

Buna göre Soyer, görev yapacağı 5 yılda ortalama 2020'deki kadar taşınmaz satışı yapsa, ortaya çıkacak satış bilançosu 1 milyar 100 milyon liranın üzerinde olacak demektir. Bu da İzmir için korkunç bir rakam... Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin 'taşıt kiralama' harcamalarındaki artış da dikkat çekti. 2019'da 59 milyon 620 bin lira olan belediyenin taşıt kiralama masrafı yüzde 21.84'lük artışla 72 milyon 642 bin liraya çıktı. İstanbul seçimlerinde CHP, Büyükşehir'deki araç kiralamalarını diline dolamış sonra kendisi daha da fazla araç kiralamıştı. İzmir'de de kiralama masrafları her geçen yıl böyle şişiyor.