İzmir, Atatürk'e ve ilkelerine bağlı bir kent. Ancak İzmir'deki bazı meslek kuruluşlarının zaman zaman Atatürk'le problemleri oluyor. Örneğin İzmir Barosu...

Baro, daha sonra CHP'den Konak Belediye Başkanı olan Sema Pekdaş'ın yönetiminde olduğu dönemde çıkardığı dergiden Türk Bayrağı'nı kaldırmıştı. Pekdaş, o dönem "Yargıda ne Atatürk, ne Türk Bayrağı, ne türban" çıkışında bile bulundu. Yani yakasında Atatürk rozeti olan yargı mensubunun tarafsızlığını kaybedeceğini öne sürdü. Baro yönetimi bugün de Pekdaş'ın da yer aldığı Çağdaş Avukatlar Grubu'nun elinde. Onlar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda terör örgütü PKK'nın kuklası HDP'nin yöneticilerini düzenledikleri panelde konuşmacı olarak ağırlıyorlar.

Türkiye'nin terör örgütünü ezmek için yaptığı operasyonlara karşı çıkıyorlar.



TABİP ODASI'NDAN SKANDAL

Şimdi de manşet haberimizde de aktardığımız gibi İzmir Tabip Odası bir skandala imza attı. Türk Tabipler Birliği bugün birçok konuda bölücülere destek verirken, hatta Almanya'da PKK'lılar tarafından düzenlenen panele Diyarbakırlı yöneticilerini 'Kuzey Kürdistan' adına konuşmacı olarak göndermeye kalkarken İzmir Tabip Odası yönetimi de zihniyetini ortaya koydu. Oda yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda verilecek 40. yıl plaketlerinden Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını kaldırdı. Üstelik odanın eski Başkanı Suat Kaptaner'in söylediğine göre Oda Başkanı Lütfi Çamlı Atatürk'ün fotoğrafını "gereksiz bir gösteriş" olarak nitelendirdi.

Çamlı, daha birkaç ay önce bir başka skandala imza atıp terör örgütü PKK'nın yayın organı bir ajansa demeç verip şehir hastanelerini kötülemeye kalkmıştı.



ATATÜRK HEKİMLERİ YÜCELTTİ

Buradan bir İzmirli olarak bu oda yönetimine sesleniyorum.

Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yoksa siz bunu yaparak Atatürk'ü bu millete, İzmirlilere unutturabileceğinizi, onun fikirlerini İzmirlilerin kalbinden silebileceğinizi mi sanıyorsunuz?

O Atatürk ki, bu ülkeyi kurdu ve bugün de hala fikirleriyle bizlere yol gösteriyor.

Üstelik Atatürk'ün bu ülkede yücelttiği mesleklerin başında da 'hekimlik' geliyor. O "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyerek Türk tabiplerine olan güvenini gösterdi. Türk hekimlerini, dünyanın diğer ülkelerindeki hekimlerden farklı bir yere koydu. Ancak siz onun kalpaklı fotoğrafını 'gereksiz gösteriş' olarak nitelendiriyorsunuz ve plaketten kaldırıyorsunuz. Bu yaptığınız Atatürk'e değil size zarar verir.



SİZ O HEKİMLERDEN DEĞİLSİNİZ

Terör propagandası yapmak suçundan daha önce hapis cezası alan Şebnem Korur Fincancı yönetimindeki Türk Tabipler Birliği'nin hali ortada... Görülüyor ki, İzmir Tabip Odası yönetimi olarak siz de çok farklı bir noktada değilsiniz. Atatürk bugün yaşasa kendisini bu birlik yöneticileri ve size emanet etmezdi. Çünkü, siz Atatürk'ün kendisini emanet ettiği hekimlerden olamazsınız. O hekimler bu ülkeyi bölmeye çalışan PKK'nın yayın organına demeç verip ülkesini kötülemez, bu ülkenin kurucusunun fotoğrafını da o plaketten kaldırmazdı. Bu kadar net.