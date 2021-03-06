İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin milyarlarca lirayı bulan bütçesi İzmirlinin parası mı yoksa Başkan Tunç Soyer'in kendi kişisel tanıtım ve şov bütçesi mi?

Bu sorunun cevabı meçhul. Çünkü Soyer, icraatlarıyla bu sorunun cevabının kendisi için ikinci şık olduğunu sık sık ortaya koyuyor. Maalesef Soyer'in belediye bütçesinden yapılan skandal harcamaları bitmiyor. Kendisiyle ilgili olumlu haberler yapan Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi şirketten 254 bin liralık 'Cumhuriyet Kutu Oyunu' satın almasının ardından şimdi de kendisine adaylığından bu yana yazıları ve TV programlarıyla destek veren sözde solcu Enver Aysever'e yaptığı kıyak gündemde.



GÜNLÜĞÜ 13 BİN 500 LİRA

Soyer, 20 kişiye yazarlık eğitimi vermek için ihaleye çıkıyor ve bu eğitimi de Aysever'in vermesini şart koşuyor. Sadece 18 gün sürecek eğitim için çıkılan ihale günlüğü 13 bin 250 liradan toplam 238 bin liraya bir firmaya veriliyor. Şartnameye göre firma, 1 ay içinde bu eğitimler için anlaşıp yaptığı sözleşmeyi belediyeye sunmak zorunda.

Enver Aysever, firmadan istediği parayı alamazsa iş de yatacak yani...



SÜREKLİ ÖVGÜDE BULUNMUŞ

Geçmişte yazdıklarını okuyunca Aysever'in Soyer'in büyük bir 'yandaşı' olduğu net bir şekilde görülüyor. Aysever, Soyer'i seçim öncesi 12 Şubat 2019'da TV'de yaptığı programa konuk almıştı.

Ayrıca yazdığı yazılarda da Soyer'e övgüler düzüyor. Örneğin Soyer'in henüz başkan adayı olduğu 17 Şubat 2019'daki köşe yazısında başlıkta "İzmir'den yükselen umut Soyer" ifadesine yer verdi.

Aysever söz konusu yazıda; "Sanırım beş yıl önce tanıştık, yönettiği Seferihisar gibi sakin adam izlenimi edinmiştim.

Söyleşide buna vurgu yaptı. 'Başkanlar yönettikleri şehre benzer!' dedi.

Tam tersi de olabilir gerçi. Başkanlar yaşadıkları şehri kendilerine benzetirler.

Soyer'in düşünsel birikimi, yaşamı okuma biçimi, sanata, edebiyata saygısı ve ilgisi İzmir için bir talih. Gelecek dönem ülke siyasetinde rol alacak biri Tunç Soyer.

İzmir'i büyük bir farkla kazanacağı kesin gibi" ifadelerini kullandı.



DEPREMDE GÜZELLEME

Aysever İzmir depreminin ardından 12 Kasım 2020'de yazdığı yazıda da Soyer'le ilgili şunları söyledi: "Belediye Başkanı, bunca büyük şehrin sorumluğunu taşıyan kimse, eli mevzuatla bağlı olduğu için bir başına çırpınıyor. Tunç Soyer ile konuştum. Sorumlu biri olmanın gereğiyle, bir an önce insanları çadırdan kurtarmak istiyor." İnsan diyecek söz bulamıyor... Açıkçası bir gazeteci olarak bu tabloya çok üzüldüm. Sağ sola 'yandaş' yakıştırması yapanların içler acısı hali bu işte. Yazıklar olsun...



DENİZ YÜCEL'İN UYANIKLIĞI!

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yanlış icraatlarıyla CHP'ye Menemen'i kaybettirdi. Eski başkanın tutuklanmasının ardından yanlış adayı destekledi ve partisinin 3 oy fire vermesine neden oldu. Bu yüzden Başkanvekilliği seçimini AK Partili Aydın Pehlivan kazandı. En son olarak ise, belediye işçilerinin borcunu ödemek için Pehlivan'ın istediği kredi çekme yetkisi, yine CHP'li 3 üyenin de 'evet' oyu vermesiyle meclisten çıktı. Bu hezimetlerin altında kalan Yücel'in şimdi suçu CHP Menemen İlçe Yönetimi'nmiş gibi göstermeye çalıştığı anlaşıldı. Haberlere göre, Yücel, ilçe yönetiminin görevden alınması için genel merkeze başvurmuş. Bence Yücel, boşuna uğraşıyor. Ne kadar hedef şaşırtırsa şaşırtsın bu hezimetin baş sorumlusu kendisidir. Bu gerçeği gizleyemez.