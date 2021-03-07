CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal demokrasi ve emekten dem vururken Karaburun Belediyesi'nde çok konuşulacak bir gelişme yaşanıyor. CHP'li Başkan İlkay Girgin Erdoğan, belediyenin kadrolu 23 işçisine kendisinden önceki CHP'li Başkan Ahmet Çakır tarafından verilen sosyal hakları tırpanlamaya çalışıyor.

Bu ne kadar sosyal demokratlıkla bağdaşır, ne kadar emeğin hakkını vermektir?

İşçiler, 40 yıllık mücadele sonucunda elde ettikleri hakların ellerinden alındığını belirtirken CHP'li Başkan Erdoğan, bu işçilerin aldıkları maaşların yüksekliğinden yakınıyor. CHP'li Başkan, çaycısının bile 10-12 bin lira maaş aldığını söylüyor.



KAZANILMIŞ HAKLARA GÖZ DİKİLDİ

Doğrudur ortada çarpık bir yapı var, bir işçi neredeyse ilçenin kaymamakı kadar maaş alıyor. Ancak bu çarpık yapıyı düzeltmenin yolu kazanılmış hakları geri almak olmamalı. Hem ortada çarpık bir tablo varsa bunun sorumlusu da işçiler değil, bizzat CHP'li belediye başkanlarının kendisi... İlçeyi çok uzun yıllardır CHP'li başkanlar yönetiyor. 2004-2014 arasında CHP'li Serdar Yasa başkanlık yaptı. Ardından 5 yıl da CHP'li Ahmet Çakır görevdeydi. Yani bu çarpık yapının sorumlusu CHP...

CHP'nin kendi başkanlarının yaptığı yanlışı, şimdi işçilerden çıkarmaya çalışması bana adil gelmiyor. Hem siz bugün kazanılmış hakları tırpanlarsanız, yarın bu iş çok daha başka yerlere varır. Böyle bir adım, başka belediye ve kurumlardaki kazanılmış haklara karşı emsal ve teşvik oluşturabilir. Hele işçilerin iddia ettiği gibi ortada bir işten çıkarma tehdidi de varsa bu asla kabul edilemez.



BU İŞİN SONU HİÇ İYİ DEĞİL!

İzmirliler, haftalar sonra ilk kez Cumartesi günü dışarı çıktı.

Ama ne çıkış!... Karşıyaka Çarşısı başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerinden gelen görüntüler ürkütücüydü. Her yer tıklım tıklım... Sosyal mesafe falan hak getire... Bu fotoğrafların üzerine bir de vaka sayısındaki artış haberi geldi.

Buna göre 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısılarında İstanbul, İzmir ve Ankara'da artış yaşandığı açıklandı.



İZMİR'DE 53,42'DEN 66,47'E ÇIKTI

İstanbul'da vaka sayısı 89,90'dan 111,57'ye; Ankara'da 39,84'ten 54,83'e; İzmir'de ise 53,42'den 66,47'ye yükseldi. Yani İzmir bu gidişle İzmir yüksek riskli iller arasından çok yüksek risk içeren iller kategorisine girecek. O zaman tekrar yeni yasaklar gündeme gelecek. Tamam haftalardır haftasonları evde oturmaktan sıkıldık ancak şimdi gelen özgürlüğün tadını ölçülü çıkarmamız gerekiyor. Lütfen dikkat!



KULAĞIMA GELENLER

● CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, bugünlerde bazı konularda belediye bürokrasisine fazla müdahale ediyormuş. Bu hem parti hem de belediye içinde bir takım rahatsızlıklara neden oluyormuş....

● Bayraklı Belediyesi'nde bugüne kadar birçok müdür ve başkan yardımcısı ayrıldı. Bu kopuşlar, önümüzdeki günlerde de yeni isimlerle sürcekmiş.

Bazı müdür ve başkan yardımcıları ayrılma kararı almış...