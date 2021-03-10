İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Ankara Çankaya'dan transfer edilip getirilen Buğra Gökçe, şimdiki Başkan Tunç Soyer döneminde daha da güçlendi. Artık neredeyse 'eş başkan' konumunda.

CHP'li meclis üyeleri bile grup toplantılarında Soyer'e "Genel Sekreteriniz sizin önünüze geçiyor. Dikkatli olun" uyarılarında bulunuyor. Soyer ise, "Benim bir kaşımı kaldırmam bile yeter" diye meclis üyelerini teskin etmeye çalışıyor ama işin gerçeği artık iplerin büyük ölçüde Gökçe'nin elinde olduğu yönünde...





GÜÇ SARHOŞLUĞU YAŞIYOR

Kocaoğlu zamanında basına neredeyse demeç bile veremeyen Gökçe, şimdi TV'lere çıkıp belediyenin icraatlarını başkanmış gibi anlatıyor. Kendisi başkanmış edasıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bakınca Gökçe'nin şu an büyük bir güç sarhoşluğu yaşadığı da görülüyor. İşte bu sarhoşluğun en bariz örneklerinden biri de bu fotoğraf.

İzmir siyaset dünyası önceki gün kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden beri bu skandal fotoğrafı konuşuyor. Sosyal medya yıkılıyor.

Tepki gösterenlerin başında da CHP'liler yer alıyor. Fotoğrafta Gökçe, genel sekreterlik çalışanı kadınları arkasına dizmiş, kendisi de öndeki koltuğa adeta bir kral veya ağa edasıyla kurulmuş halde poz veriyor. Üstelik sosyal medyada belirtildiğine göre Gökçe, 8 Mart'ı kendi hesabından paylaştığı bu fotoğrafla kutluyor. Tabii bu da doğal olarak olay oluyor. Gelen tepkiler üzerine Gökçe'nin paylaşımını sildiği kaydediliyor.



ATATÜRK'ÜN NEZAKETİ

Sosyal medyada gelen tepki yorumlarından bazılarında CHP'nin kurucusu olan Atatürk'ün kadınlarla çekilmiş bir fotoğrafı da paylaşılıyor. Ulu Önder, kendisinin oturması için bir koltuk konulmasına rağmen beraberindeki kadınlarla ayağa kalkıp onların arasında yer alarak fotoğraf çektirmiş. İşte dün birçok İzmirli de Gökçe'ye tepkisini Atatürk'ün bu fotoğrafını paylaşarak gösterdi.

Cumhuriyeti ve CHP'yi kuran Atatürk, kadınlarla fotoğraf çektirirken böyle bir incelik yapıyor, onun kurduğu partinin İzmir'deki en üst düzeydeki bürokratı ise, kadınları arkasına dizip böyle pozlar veriyor. Üstelik de bunu nazire yaparcasına Atatürk'ün fotoğraflarının (üstelik bir tanesi yine kadınlarla birlikte çekilmiş) asılı olduğu duvarın önünde yapıyor. Yazıklar olsun...



KILIÇ ROTAYI ÖZKAN'DAN SOYER'E Mİ KIRDI?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, kurultayda delegeden çizik yiyip Parti Meclisi'ne giremeyince İzmir'in siyasi patronluğu hayali de suya düştü. Örgütte etkili bir isim olan Mehmet Şakir Başak, Özkan ekibinden koptu. Bu ekibin önemli isimlerinden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da şimdi Özkan'ın İzmir'in patronluğu için daha önce çekişme yaşadığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Üstelik de bunu yanına CHP İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe'yi alarak yaptı. Yani bu görüşme salt bir belediye başkanları görüşmesinin ötesinde siyasi bir anlam da içeriyor demektir. Kılıç, özellikle CHP Buca İlçe Kongresi'nde Soyer'le karşı karşıya gelmişti. Galip gelen de Kılıç'ın Özkan ve İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte desteklediği Gültepe olmuştu. Kongrenin ardından Kılıç ve Soyer arasında fırtınalar esmeye başlamıştı. Bu ziyaret hem aradaki buzların eritildiğini hem de CHP İzmir'deki siyasi denklemlerde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.