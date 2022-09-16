428 milyonluk iptal Nurol’u vazgeçirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu inşaat işini kendilerinden 529 milyon lira daha yüksek teklif veren Gülermak A.Ş'ye vermesine karşı açtıkları ilk davada ihale kararının iptalini sağlayan Nurol-Yapı Merkezi'nden flaş bir adım geldi.

Nurol-Yapı Merkezi, belediyenin kararında ısrar edip ihaleyi yine aynı firmaya vermesi üzerine açtığı ikinci davayı geri çekti.

ATEŞKES YAPAR GİBİ KARAR

Tabii ki, bu firmaların özgür iradeleriyle aldıkları kendilerini ilgilendiren bir karar.

Ancak bu köşeyi takip edenlerin bildiği gibi bu feragatın arka planında, Başkan Tunç Soyer'in bu firmalardan Nurol İnşaat'ı zor durumda bırakan bir adımı olduğu da ortada. Soyer, bu firmaların ikinci kez dava açmasının ardından Nurol İnşaat'ın 428 milyon lira ile en düşük teklifi verdiği Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. faz 2. ikmal inşaatı ihalesini bu firmaya vermek yerine iptal etti. Biz de bu iptal kararını "Büyükşehir'in Nurol'dan 428 milyon liralık intikamı" şeklinde değerlendirdik. İşte bu kararın ardından Nurol'un açtığı davadan feragat etmesi, bir şekilde belediye ile ateşkes yapması şeklinde de değerlendirilebilir...

Bakalım Çiğli'deki arıtma tesisi için yeniden çıkılacak ihalede neler olacak?

CHP MENEMEN'İ BU KAFAYLA MI GERİ ALACAK?

Menemen, CHP için İzmir'de bir hezimet oldu. CHP'den seçilen belediye başkanı yolsuzluk operasyonunda tutuklandı, ardından görevden uzaklaştırıldı. CHP'li meclis üyelerinin 3'ünün saf değiştirmesiyle Başkanvekilliğine ise AK Partili Aydın Pehlivan seçildi. Yani bu hezimet ortadayken ve ilçedeki parti yöneticilerinin bunun altından kalkabilmek için çaba göstermesi gerekirken bazı ilçe yönetim kurulu üyeleri tuhaf tuhaf işler yapıyor.

İKİNCİ SKANDAL PAYLAŞIM

Sizlere geçtiğimiz günlerde ilçe yöneticilerinden Erdal Güneş'in İlçe Başkanı Ömer Güney'le CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıkları ziyaretin fotoğrafını "Köpekler istedi diye atlar ölmez" sözüyle birlikte abuk subuk bir şekilde paylaştığını aktarmıştım. Şimdi de yine ilçe yöneticilerinden Timuçin Çakmak'ın içinde bol bol bit yavrusu manasına gelen ancak argoda başka bir anlamda kullanılan kelimeye yer verdiği "Y... ve gevşek olmayın, sert ve mert olun. Bizden y... beklemeyin' ifadesini kullandığı paylaşımı çıktı ortaya...

CHP bu kafayla Menemen'i geri almayı düşünüyorsa işi çok ama çok zor...

EGELİ İŞADAMLARINDAN SPK ÇIKARMASI

ENDA Enerji Holding'te B grubu hisselere sahip en büyük ortak Verusa Holding, şirketi kuran ve yönetimini de elinde bulunduran Egeli işadamlara ait A Grubu hisselerin imtiyazlarının kaldırılmasını istiyor. İçlerinde Cem Bakioğlu, Samim Sivri, Rona Yırcalı, Lucien Arkas ve Hüsnü Özyeğin gibi tanınmış isimlerin bulunduğu Egeli işadamları ise bunun 'kazanılmış hakları' olduğunu belirterek yönetim kurulunu belirlemede kendilerine öncelik sağlayan bu imtiyazdan vazgeçmek istemiyor.

DÜĞÜM HALA ÇÖZÜLMEDİ

Düğümü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) çözecek. Verusa Holding, SPK nezninde girişimlerini sürdürürken şirketi yöneten Egeli işadamları da geçtiğimiz günlerde Ankara'ya giderek SPK'ya çıkarma yaptı. Ancak görüştüğümüz şirket başkan yardımcısı Samim Sivri, SPK'dan şu ana kadar ellerine konuyla ilgili bir yazı ulaşmadığını ve sürecin devam ettiğini söyledi.