İzmir’de ‘korsan’ İktisat Kongresi

İzmir'in en büyük iftihar kaynaklarından biri de daha Cumhuriyet kurulmadan Türkiye'nin ekonomi politikalarının temelinin atmak için Ulu Önder Atatürk tarafından 17 Şubat 1923'te toplanan İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmasıdır. İzmir iş dünyası bu kongrenin yeniden düzenlenmesi talebini yıllarca dile getirdi ve kongre 2013'te 5. kez İzmir'de toplandı.



KENTTE BİR KAOS YAŞANIYOR

Bugünlerde ise, İzmir'de İktisat Kongresi kaosu yaşanmaya başladı. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından organize edilecek çok uluslu bir kongre ilkiyle aynı tarihte tekrar toplanacak. Bunu Vali Yavuz Selim Köşger dün bir kez daha açıkladı ve ilk kongrenin yapıldığı binanın aslına uygun olarak 17 Şubat 2023'e yetiştirileceğini duyurdu.

Ancak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ilginç bir şekilde bu işe soyundu ve aynı tarihlerde bir İktisat Kongresi düzenleme kararı aldı. Soyer, aylardır iş dünyasıyla, işçi temsilcileriyle, çiftçilerle toplantılar yapıyor, deklarasyonlar yayınlıyor ve bunun Türkiye'nin ikinci yüzyılının İktisat Kongresi olacağı iddiasını dile getiriyor.



BÜYÜKŞEHİR'İN YETKİSİ VAR MI?

Yani kısacası İzmir'de aynı anda iki İktisat Kongresi birden düzenlenmiş olacak. Peki iki ayrı kongre düzenlemenin ne manası, ne gereği var? Bu söyleyeceklerimizi "Siz Soyer'e muhalefet etmek için bunları söylüyorsunuz" diyerek yabana atmaya çalışacaklar da olacaktır ancak biz inandığımızı dile getirmekten çekinecek değiliz. İzmirliler olarak Allah aşkına elimizi vicdanımıza ve mantığımıza koyarak düşünelim. Bu ülkenin ekonomi politikalarının ana belirleyicisi kimdir?

Cumhurbaşkanlığı ve ona bağlı Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. İktisat Kongresi'nde alınacak kararları uygulayacak olan da bunlardır.

Büyükşehir Belediyesi'nin ülkenin iktisat politikalarının belirlenmesiyle uzaktan yakından bir ilgisi var mı? Orada alınan kararları, ortaya konulan görüşleri kim uygulayacak? Belediyenin yapacağı İktisat Kongresi ne işe yarayacak?



BELEDİYENİN KENDİSİ BATAKTA

Belediye daha iş yaptırdığı müteahhitlere para ödemekte sıkıntı çekiyor, borç içinde yüzüyor, neyin İktisat Kongresi'ni yapacak? Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanına girmemesine rağmen böyle bir kongre düzenlemeye çalışmasının acaba Başkan Soyer'in siyasi ikbal hedefleriyle bir bağlantısı olabilir mi? Bu soruları vicdanına soran herkes aynı cevabı verecektir ve belediyenin böyle bir işe soyunmasının gereksizliğini tasdik edecektir. Buna Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kıramadıkları için bu işin içindeymiş gibi gözüken İzmir iş dünyası temsilcilerinin de dahil olduğuna inanıyorum. İzmir'de bir 'korsan' kongre kaosu yaşatılması doğru değil.

İş komisyoncusu makam şoförü görevden alındı

Sizlere 'Kulağımıza Gelenler' başlıklı köşemizde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey bir ismin makam şoförüyle ilgili bir bilgi vermiştik. Buna göre bu şoförün, yanında çalıştığı ismin gücünü kullanarak belediye kadrolarına adam yerleştirdiği ve bunun karşılığında işe yerleştirdiklerinden para aldığı ileri sürülüyordu. Hatta para aldığı bazı kişilerle aralarında geçen diyalogların ses kayıtlarının bazı meclis üyelerinde bulunduğunu da aktardık. Bu yazımız belediyede yankı buldu. Şimdi bu şoför, görevden alındı. Edindiğimiz bilgiye göre, kadrosunda gözüktüğü şirkete geri iade edildi. Peki bu şoförün işe yerleştirdiği kişilerde yanında çalıştığı üst düzey yöneticinin hiç mi haberi yoktu? Bunun da sorgulanması gerekmez mi?