Korsan kongrede tarih oyunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İzmir İktisat Kongresi'ni 17 Şubat 2023'te yani 100. yıldönümünde tekrar düzenlemeye hazırlanırken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'korsan' kongre ısrarından vazgeçmiyor.

Soyer, devletin ekonomi konusundaki en yetkili kurumunun düzenleyeceği kongreye karşı şimdi de 'tarih oyunu' kartını sahaya sürdü. Devletin kongresinin tam 100. yıldönümünde yani 17 Şubat'ta başlaması planlanırken Soyer, kendi düzenleyeceği kongrenin başlama tarihini daha önce planlanandan 2 gün öne, 15 Şubat'a çekti.

İSTANBULLU GAZETECİYE AÇIKLADI

Soyer, İzmirli gazetecileri bırakıp yine İstanbullu bir gazeteciye verdiği röportajda kendi kongresinin 15-21 Şubat'ta gerçekleştirileceğini resmen açıkladı.

Hesapta, "Biz bu işe devletten çok daha önce başladık" diyerek korsan kongresine meşruiyet sağlamaya çalışacak. Yani inceden bir şark kurnazlığı söz konusu... Bir de verdiği röportajda, "O kentin belediye başkanı olarak ikinci yüzyılın iktisat kongresini düzenlemek elbette asil görevimiz" gibi tevil götürmez bir cümle kurmuş.

ÖNCE KOKUYU BİTİR BAŞKAN!

Siz asıl işinizi bırakın, bu kenti yıllar sonra tekrar kötü kokuya mahkum edin sonra da "İktisat Kongresi düzenlemek benim görevim" deyin... Belediyelerin ülkenin iktisat politikası üzerine böyle kongreler düzenlediği nerede görülmüş? Bırakın bu işleri Sayın Başkan... Böyle üzerinize vazife olmayan işler peşinde koşacağınıza İzmir'de başta koku sorunun giderilmesi olmak üzere her geçen gün kötüye giden altyapı sıkıntısını çözmek için çalışın. Örneğin, daha geçtiğimiz günlerde Yeni Asır olarak manşet yaptığımız 67 yıldır altyapı yatırımı yapılmayan Konak Mersinli Mahallesi'ne yeni bir kanalizasyon sistemi yapın. Sizin asıl göreviniz bu. Lütfen biraz izan...

MURAT AYDIN HAYIRLI OLSUN AMA!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olan eski hakim Murat Aydın için artık CHP'nin yeni İl Başkanı desek sanırım hata yapmayız. Soyer'in, onu istediğini genel merkeze iletmesiyle iş büyük ölçüde kesinleşti ve el sıkışıldı. Son anda bir değişiklik olmazsa Aydın'ın İl Başkanı olarak atanacağı belirtiliyor. Hayırlı olsun... Aydın, klasik bir CHP politikacısı değil. Ucuz şovlar ve laf cambazlıkları peşinde olmadığı görülüyor. Ancak Aydın'ın daha önceki tartışmalı ve hatta sakıncalı icraatlarını da unutmamak gerekiyor.

SKANDAL İCRAATLAR HAFIZADA

Devletin hakimiyken ülkenin milli güvenlik sırlarını ifşa eden Can Dündar'a hapiste olduğu süreçte mektup yazıp Türk hukuk sistemini karalayarak destek vermesi, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarılması için başvuru yapması gibi birçok skandalı ortada. FETÖ'nün desteğiyle Türkiye'nin sırlarını ifşa eden Can Dündar'ın işlediği suçsa ve bu nedenle Türkiye tarafından her yerde aranıyorsa Aydın'ın bir suçluya destek verip onu bir anlamda övmesi hukuki açıdan ne anlama geliyor?

O KÖŞE YAZISI DOLAŞIYOR

Bu atama CHP içinde de sıkıntı çıkaracak gibi. Çünkü daha birkaç gün önce ismi il başkanlığı için geçmeye başladığında Aydın'la ilgili FETÖ iltisakı olduğu iddialarının yer aldığı, geçmişte yazılmış bir köşe yazısı CHP'liler arasında telefondan telefona dolaşıyordu. Tabii ki, bir köşe yazısında yer alan soyut bir iddiayla kimse FETÖ iltisaklı ilan edilemez ancak bu yazının CHP'liler arasında dolaşması, en azından kafalarda bir kuşku olduğunu ya da bu iddiaları Aydın aleyhine kullanmak isteyenlerin bulunduğunu gösteriyor.