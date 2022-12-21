Kusura bakmayın Ferit Bey! Biz gazeteciyiz, yazarız

Sizlere bu köşede dün halka açık Alkim Kimya ve Alkim Kağıt şirketlerinin sahibi Kora Ailesi arasında yaşanan "yönetim" kavgasını aktardık.

Alkim Kimya'da yüzde 16.99 hissesi bulunan ve şirket yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürüten Arkın Kora, sosyal medyada bir açıklama yaptı ve kişisel yatırımları nedeniyle hisse satışı yaptığını söyledi. Ancak bunu söylerken de şirketin yönetim anlayışını eleştirdi.

'SÖYLÜYORUM AMA DESTEK YOK'

"Alkim'i bugün olduğu yerin üzerine büyüyen ve kurumsallaşan uluslararası bir şirket olarak görmek arzusundayım.

Yönetimin şirketi bu hedefe götürmesi lazım. Fakat mevcut durumda şirketimizin üst yönetiminin büyük bir kısmı bu dinamizmi ve yenilikçi atılımları şirkete yansıtamamaktadır.

Ben yirmi beş yılı aşkın bir süredir bizzat yönetim kuruluna yukarıda bahsettiğim hedeflere ulaşmak için yeni projeleri, değişim ve hatta uluslararası firmalarla işbirliği önerilerini gündeme getirmeme rağmen yeterli desteği, olumlu yaklaşımı bulamamaktayım" ifadelerini kullandı.

ŞİRKET: SATMAK KENDİ İRADESİ

Bunun üzerine Alkim Kimya yönetimi de "Hisseleri satıp satmama kararı tamamen kendi serbest iradesi mahsulüdür" diyerek şirketin Arkın Kora'nın söylediği gibi kötü yönetilmediği aksine çok başarılı faaliyetlerde bulunduğu yönünde KAP'a açıklamada bulundu.

Biz de bunları kaleme aldık. Yazmadan önce de şirketin İzmir'de yaşayan ortak ve yöneticilerinden Arkın Kora'nın kuzeni, işadamı Ferit Kora'yı aradık.

Kendisi bize, "İzmir'e döndüğümüzde bir kahve içer bunları konuşuruz. Buna dokunmazsan sevinirim" dedi.

FERİT KORA'DAN HAKARET

Ancak her iki tarafın da kamuoyuna yaptığı açıklamalar ortadayken gazeteci olarak bunu görmezden gelemezdik. Bu süreci "Kora Ailesi'nde yönetim kavgası" başlığıyla aktardık. Dün sabah Ferit Kora aradı ve bir iş insanına hiç yakışmayan bir üslupla konuştu. Kendi aralarında yaşanan çekişmeyi yazdığımız için "Bu ne terbiyesizlik" gibi hakaret içeren bir ifade kullandı. Biz de "Siz bizimle 'terbiyesiz' gibi sözler kullanarak konuşamazsınız" diyerek karşılığını verdik.

BU CÜRET NEREDEN GELİYOR?

Buradan da kendisine şunu söylüyoruz...

Ferit Bey! Asıl siz, bir gazeteciye kamuoyuna yansımış bir olayı "Dokunmazsan sevinirim" diyerek yazmama telkininde bulunma ve üzerine de "terbiyesiz" deme hakkı ve cüretini nereden buluyorsunuz? Siz asıl buna cevap verin. Bu şirketlerin binlerce küçük yatırımcısı var. Tabii ki yönetim içinde bir tartışma varsa bunu bilmek isteyeceklerdir.

İstediğiniz davayı da açabilirsiniz.

Kimseden çekinecek değiliz.

"GÜZELBAHÇE TÜRKİYE'DE İLK 10'DA"

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'nın tarot uzmanı Hayal Deniz Sarıkaya'yı konuk ederek "2023'te neler olacak?" konulu bir söyleşi yapacağıyla ilgili haberimiz yankı uyandırdı.

İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen'den de bir açıklama geldi. Astrolojinin fal olmadığını ve bir bilim dalı olduğunu savunan Bilgen, "Günümüzde astrolojiye 7'den 70'e inanan milyonlarca kişi var. Her partide olduğu gibi CHP üyeleri arasında astrolojiye inanan arkadaşlarımız bulunuyor.

Biz de 'Perşembe Söyleşileri' kapsamında, kişisel gelişimden çoklu zeka kuramı ve beden diline kadar çeşitli konularda söyleşiler yapıyoruz. Ayrıca partililerimiz çalışmalarımızdan gayet memnun.

Güzelbahçe'de düşman çatlatıyoruz. İlçe örgütümüz, yaptığı hane ziyaretlerinde (öbek çalışmaları) İzmir birincisidir ve Türkiye'de ilk 10 ilçe arasındadır. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Kıskananlar çatlasın" ifadelerini kullandı.